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AYM, 'miting yasağı' maddesini 'orantısız müdahale' gerekçesiyle iptal etti

"Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır"

27 Aralık 2017 20:31

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplantı ve yürüyüşlerin güneş batmadan bitirilmesine yönelik yasa hükmünü iptal etti. Kararın gerekçesi de açıklandı.

AYM, CHP'nin başvurusunu karara bağladı. Kararda güneş battıktan sonra toplantının devam etmesinin yasaklanmasının, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yapılan orantısız bir müdahale olduğu belirtildi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Kararda trafik akışının bozulması riskinin genel yolların toplantılara tamamen kapatılmasına haklılık kazandırmadığı da belirtildi.

Açıklamada "Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır" denildi.

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