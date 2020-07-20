AYM, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için tarih verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda hakkında kesinleşen hapis cezası okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

AYM Genel Kurulu'na sevk edilen bireysel başvurunun 23 Temmuz'da karara bağlanacağı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.”

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü. Güven, Farisoğulları ve Berberoğlu gece saatlerinde tutuklanmış; Enis Berberoğlu, 5 Haziran akşamı Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek ev iznine gönderilmişti.