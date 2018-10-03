AYM kararını uygulamayan hâkim terfi etti



Cumhuriyet davasında yargılanan yazar ve yöneticilerine hapis cezası verdikten sonra Yargıtay üyeliğine atanan, ayrıca İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken tutuklu gazeteci Mehmet Altan’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Abdurrahman Orkun Dağ, terfi etti. Dağ, 9. Ceza Dairesi'nde ikinci heyetinin başkanlığına getirildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberi aynen şöyle:

'FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında dava açılan yüksek yargıçların davasına bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görevlendirilen Dağ, henüz iki aylık kıdeme sahip olmasına karşın dairenin ikinci heyetinin başkanlığına getirildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken tutuklu gazeteci Mehmet Altan’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Dağ’ın Yargıtay’da heyet başkanlığına getirilmesi soru işaretlerine neden oldu.

Yargıç Dağ, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde Cumhuriyetdavasına baktı. 25 Nisan’da kararını açıklayan mahkeme, dönemin Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da aralarında bulunduğu 13 yazar, çizer, yönetici ve muhabir hakkında 3 yıldan 8 yıla varan hapis cezaları verdi. Gazetenin yayın politikasını yargılayan mahkeme gerekçeli kararında “örgüte yardım” suçunun tek delili olarak haber ve köşe yazılarını gösterdi.

AYM’yi de yok saydı

11 Ocak 2018’de Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin kararı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılarak tahliye talebi reddedilmişti. Altan’ın avukatlarının itirazı üzerine karar İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmıştı. Mahkeme, itirazı reddederek AYM’nin kararını uygulamadı. Üye hâkim Halit İçdemir’in muhalefet ettiği karar, mahkeme başkanı Dağ ve diğer üye hâkimle alınmıştı.

İki aylık kıdem

HSK Genel Kurulu, 16 Temmuz’da Yargıtay’a 106 yeni üye atadı. Bu üyeler arasında Dağ da yer aldı. Görev dağılımı sonucunda Dağ, yüksek yargıçların yargılamalarına bakan 9. Ceza Dairesi’nin üyesi oldu. Dağ, burada üye sıfatıyla yargılamalara girdi. Ancak bir süre sonra iş yükü gerekçe gösterilerek 9. Ceza Dairesi’nin iki heyetle çalışması kararlaştırıldı. Dağ da ikinci heyetin başkanlığına getirildi. Henüz iki aylık kıdeme sahip olan Dağ, pazartesiden bu yana 9. Ceza Dairesi’nin ikinci heyetinin başkanı sıfatıyla 'FETÖ’den yargılanan eski Askeri Yargıtay üyelerinin davalarına bakıyor.