AYM kararı: Şok mangası işkencedir

Anayasa Mahkemesi, baskı ve kötü muamele nedeniyle 2010’da Hava Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ümit Ömür Salar’ın işkence başvurusunu haklı buldu ve 24 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. 'FETÖ' üyesi subayların, askeri okullarda oluşturdukları iddia edillen ‘şok mangaları’yla kendilerinden olmayan öğrencilerin ordudan ayrılmalarına, yılmalarına sebep olduğu iddia edilmişti. AYM kararıyla bu öğrencilere tazminat yolu açıldı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre 26 yaşındaki Ümit Ömür Salar, Kuleli Askeri Lisesi’nden sonra Ağustos 2009’da Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşu (ÖSU) kampına katıldı. Salar, kampta bazı subaylar ve lider öğrenci olarak tabir edilen 4. sınıf öğrencilerinin fiziki ve psikolojik baskısına uğradığı gerekçesiyle 24 Mayıs 2010’da okuldan ayrıldı. Salar, 1 Kasım 2010’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Başsavcılık ise dosyayı Askeri Savcılığa gönderdi.

Çin oturuşu, 3 kilometrelik takla

Salar, dilekçesinde 4. sınıf öğrencisi E.A.’nın yüzünü defalarca direğe dayayarak, ‘çin oturuşu’ adı verilen sandalye pozisyonunda saatlerce tutarak, 3 kilometre takla attırarak ve hakaret ederek kendisine hem fiziki hem psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü. Çantasına porno CD ve kadın iç çamaşırı konulduğunu, bunu idareye bildirdiği halde işlem yapılmadığını, rütbelilerin haksız yere kendisine disiplin cezaları verdiğini anlatan Salar, kamp boyunca hakaret, tehdit ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Tanık olarak dinlenen öğrenciler de bu ifadeleri doğruladı. 2009 - 2010’da başvurucu dahil 15 kişinin Hava Harp Okulu’ndan kendi isteğiyle ayrıldığı belirlendi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturmada takipsizlik kararı verince Salar ‘işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini’ belirterek AYM’ye başvurdu. AYM 2. Bölümü 23 Mart’ta, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verip, yeniden soruşturma için dosyanın Askeri Savcılığa gönderilmesine hükmetti. Başvurucuya 24 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verildi.

"FETÖ/PDY’den ihraç edildiler"

AYM kararında özetle şöyle dendi: "Bu tür iddiaların zamanında ve detaylı şekilde araştırılmaması, TSK içinde örgütlenmesi muhtemel yapıların ortaya çıkarılmasını da engellemektedir. Nitekim Askeri Savcılığın takipsizlik kararından sonra yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve başvuru konusu olayda şüpheli sıfatı bulanan bazı kişilerin FETÖ/PDY olarak bilinen terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla TSK’dan ihraç edilmesi, soruşturma sürecinde öngörülemeyen ancak tanık beyanlarında var olduğu ileri sürülen örgütün FETÖ/PDY olup olmadığı da ayrıca incelemeyi gerektirmektedir.”

"Benim gibi birçok insan var"

Gazeteye konuşan Ümit Ömür Salar, özetle şöyle dedi: "Benim gibi birçok insan var. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı dava açanlar ve açmayanlar için bir emsaldir. Yaşadığımız şeyler FETÖ’nün içerdeki sistematik baskılarıdır. Buna maruz kalıp okuldan ayrılmak zorunda kalan veya atılan binlerce öğrenci var. Hakları kesinlikle teslim edilmeli. Askeriyeye geri dönmek gibi bir planım yok. Akademisyen olarak hayatımı devam ettireceğim. Mücadeleme devam edeceğim."