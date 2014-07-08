AYM kabul ederse, eşcinsellik 'sapkınlık' sayılmayacak

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlarla” ilgili yazı, ses veya görüntüleri satanları ve bulunduranları cezalandıran kanun hükmünün iptal edilmesini istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM’nin iptal kararı vermesi halinde eşcinsel ilişkilerin tecavüz, sado-mazo, hayvanlarla ilişki, ölülerle ilişki gibi ilişki türleriyle bir tutulması son bulacak. Ayrıca eşcinsel ilişkilerle, oral ve anal ilişkileri gösteren görüntüleri veya yazıları bulundurmak da suç olmaktan çıkacak.

Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Aydın’da “müstehcenlik” suçundan açılan bir davada hakim, sanığın savunmasında “doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara” ilişkin ses, görüntü veya yazıları üreten, ülkeye sokan, satan, nakleden, depolayan veya bulunduranlara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 100 bin TL’ye kadar para cezası verilmesine ilişkin hükmün anayasaya aykırı olduğu yönündeki iddiasını ciddi buldu. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi, TCK’nın 226. maddesinin 4. fıkrasındaki “doğal olmayan yoldan” ifadesinin iptali için Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Önceki hafta söz konusu iptal başvurusunun ilk incelemesini yapan AYM de başvuruda bir eksiklik görmeyerek esastan incelemeye geçilmesine karar verdi.

TCK’nın 226. maddesinde “Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde” yapılan cinsel davranışları gösteren ses, yazı ve görüntülerin sadece üretilmesi ve satılması değil bulunduran kişilere de 1-4 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Maddede ayrıca “doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar” da aynı kapsamda sayılıyor. Hangi cinsel davranışların doğal sayılmayacağına ilişkin kanunda bir açıklık bulunmadığı için bu konuda Yargıtay içtihat geliştirdi. Yargıtay’ın eşcinsel ilişkilerle, anal, oral ve grup seksi içeren ses, yazı ve görüntülerin “doğal olmayan cinsel davranış” olduğuna ilişkin çok sayıda kararı bulunuyor.

AYM’nin iptal kararı ile eşcinsel ilişkilerin de tecavüz, sado-mazo, hayvanlarla ilişki, ölülerle ilişki gibi ilişki türleriyle bir tutulması da son bulacak.