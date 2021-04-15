AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etti

HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi oybirliğiyle iade etme kararı alan Anayasa Mahkemesi (AYM), kararı gerekçesiyle birlikte Yargıtay'a gönderdi.

31 Mart günü HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmeye karar veren Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararı internet sitesinde yayınladı.

AYM "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile HDP'nin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığına hükmetti.

Mahkeme iddianamede, haklarında siyasi yasak istenen veya eylemlerine yer verilip haklarında yasak istenmeyen kişilerin kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde HDP'deki görevlerinin açıkça belirtilmediği belirtti.

AYM bu iki eksiklik nedeniyle iddianameyi oybirliği ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.