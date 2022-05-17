AYM doğa yürüyüşü yapan derneğe verilen cezayı bozdu

Anadolu Doğa Grubu Spor Kulübü Derneği üyelerinin Hatay Samandağ'da gerçekleştirdiği gezi ve yürüyüşe, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7 bin 738 TL idari para cezası uyguladı.

Anadolu Doğa Grubu Spor Kulübü Derneği (ADOG) 29 Ekim 2018 günü Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli’ne sportif amaçlı bir gezi ve yürüyüş düzenledi.

Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri Dernek Başkanı ve üyelerini kaçak seyahat acentası faaliyeti yürütmekle suçladı. Başkanı Mehmet Salim Erdal, bir dernek olduklarını, tüm katılımcıların dernek üyesi olduğunu, sportif amaçla, kâr amacı olmadan gezi ve yürüyüş düzenlediklerini anlatmaya çalıştı. Ama ekipler, 7 bin 738 TL idari para cezası uyguladı.

Derneğin mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi. Üst mahkeme de itirazı kesin olarak reddedince Başkan Erdal son çare Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, yönetmelik gereği spor kulüplerinin bu tür faaliyetlerde denetimden muaf olduğunu, bu nedenlerle hakkında uygulanan idari para cezasının örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuldu.

"Örgütlenme özgürlüğünün temeli hiç kuşkusuz ifade özgürlüğüdür"

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

-Başvurucunun, başkanı olduğu Dernek tarafından gerçekleştirilen geziye katıldığı için cezalandırılmasıyla örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir müdahalede bulunulduğu kabul edilmelidir.

-Örgütlenme özgürlüğü bireylere topluluk hâlinde siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirme imkânı sağlar.

-Örgütlenme özgürlüğünün temeli hiç kuşkusuz ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü; düşünceyi korkmadan, engellenmeden açıklama ve yayma özgürlüğünün yanı sıra bu düşünceler çerçevesinde örgütlenme, kişi toplulukları oluşturma hakkını da kapsamaktadır.

-Demokrasilerde vatandaşların bir araya gelerek ortak amaçları izleyebileceği örgütlerin varlığı sağlıklı bir toplumun önemli bir bileşenidir.

-Kuruluş amacı üyeleri arasında doğa sporlarını yaymak ve kültürel geziler düzenlemek olan başvuruya konu Derneğin kuruluş tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirdiği bir gezinin ilgili kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin ve dolayısıyla başvurucuya verilen idari para cezasının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiğinin ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulduğu söylenemez.

-Bu nedenle başvurucuya verilen idari para cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

"Örgütlenme özgürlüğü ihlali"

Açıklanan gerekçelerle;

Örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin örgütlenme özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Hatay 2. Sulh Ceza Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.