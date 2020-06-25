AYM'den YKS davasına ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi, YKS’nin hafta sonu yapılmaması için istenen tedbir talebini reddetti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Danıştay’ın yürütmenin durdurulması talebini reddetmesi üzerine bu kez de Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Dervişoğlu başvuru dilekçesinde; kızının bu yıl YKS'ye gireceğini, yeni koronavirüs salgınının 2020 yılı Temmuz ayında daha belirsiz olacağına ilişkin bilimsel görüş bulunmadığını belirtti. Yapılan bazı sınavlar nedeniyle yeni vakaların ortaya çıktığını, YKS'ye girecek kişilerin büyük korku duyduğunu, YKS'nın vaka sayısını arttırabileceğini ve toplumun büyük bir kesiminin hayatı ve maddi ve manevi varlığı yönünden gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğunu savundu. Sınavın yapılmaması için tedbir kararı verilmesini talep etti.

AYM talebi reddetti

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tedbir talebini reddetti. AYM’nin ret gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Başvuru konusu olayda başvurucu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarihin öne çekilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında istenen yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek tedbir talebinde bulunmuştur. Somut olayda başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelen ve ortaya çıkmasının önlenmesi için hakkında acil tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmiştir."