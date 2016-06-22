AYM, çocuk evliliğine iznin iptalini bugün görüşecek

17 yaşın altındakilerin hâkim kararıyla evlenmesine olanak sağlayan Türk Medeni Kanunu'nun 124'üncü maddesinin iptal istemi bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek. İptal başvurusunda bulunan hâkim, evlilik izni verilmesinin çocukları temel haklarından yoksun bıraktığı ve şiddet anlamına geldiği gerekçesiyle maddenin iptalini istedi. Gündem Çocuk Derneği de bu iznin çocuğu nesneleştirdiğine, çocuğu da çocukluğunu da yok saydığına dikkati çekti

Davaya konu olan olay, Ankara’da yaşayan 13 yaşındaki H.G. isimli kız çocuğuna 18 yaşından büyük akrabası A.Ç'nin cinsel istismarda bulunması ile başladı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması üzerine kız çocuğunun ailesi, şikâyetten vazgeçip evlenme izni için Ankara 10. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme hâkimi Nevin Birinci, yargı tarihinde bu alanda ilk olma niteliği taşıyan bir karar alarak, davayı durdurdu ve Türk Medeni Kanunu'nun 124'üncü Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Hâkim Birinci geçtiğimiz günlerde açıklanan karar gerekçesinde, bu evliliklerin "çocuğa şiddet" anlamına geldiğine vurgu yaptı. Çocuk yaşta evliliğin çocuğun tam ve özgür iradesinin olup olmadığı açısından kuşku yarattığına dikkati çeken Birinci, böylelikle çocukların temel haklarından da yoksun kaldığını belirtti.

Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin 18 yaş altındaki her evliliği erken kabul ettiğine dikkati çeken Birinci, "Erken evlilikler çocuğa yönelik şiddettir. Cinsel sömürüyü de barındırır ve bu sözleşmeyi imzalayan devlet fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet türlerini önlemek için yasal önlem almak zorundadır" dedi.

Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu'nun 124'üncü maddesinin iptal istemi bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

Ne olmuştu?

Gündem Çocuk Derneği adına ÇAÇAV (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı) işbirliğiyle Ankara 10. Aile Mahkemesi'nden çocuk evliliklerine izin veren TMK 124. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesi talebinde bulunulmuştu. Topluluk Davası olarak açılan davada Ankara 10. Aile Mahkemesi bu talebi kabul etmiş, Anayasaya aykırılık olduğunu ve çocuğun yüksek yararı için iptal edilmesi gerekliliğini vurgulayıp iptal için Anayasa Mahkemesine göndermişti.