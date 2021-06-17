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Medya

AYM,  bazı üniversitelerdeki kadro düzenlemesini iptal etti

17 Haziran 2021 08:18

Anayasa Mahkemesi (AYM), 27 Temmuz’da çıkarılan ve bazı üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu oluşturan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ilgili kuralını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete’de yer alan bir başka kararla, 27 Temmuz’da çıkarılan ve bazı üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu oluşturan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ilgili kuralını iptal etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, söz konusu kural ile öğretim üyesi kadrolarının düzenlendiği, bu nedenle öğretim elemanlarının görev ve yetkilerinin, özellikle de özlük haklarının etkilendiği ve bu çerçevede yasayla düzenlenmesi gereken konuda düzenleme yapıldığının açık olduğu vurgulanan kararın, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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