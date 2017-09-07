AYM Başkanı'nın 2007'de yayımlanan makalesinden: OHAL'deki sınırlamalar, gerekçeli ve yargıya açık olmalı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 2007'de yayımlanan "İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye" adlı kitapta bulunan makalesinden bir bölümü, sosyal medya hesabında paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2012 yılında AYM Üyeliği'ne getirilen Arslan, Şubat 2015'te AYM Başkanlığı görevini üstlenmişti. Arslan, AYM'nin 2007 yılındaki "367" kararına kamuoyunda en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

Söz konusu bölümde Arslan'ın "Olağanüstü rejimde yapılan sınırlamaların gerekçeli ve yargıya açık olması gerekmektedir" ifadesi yer alıyor. Makalenin devamında şunlar kaydediliyor:

"İstisna halinin en önemli özelliklerinden biri, tehdit gerekçesiyle yargısal koruma mekanizmasının askıya alınabilmesidir. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre “Olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz.” Bu hüküm hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde, yargının paranteze alındığı bir siyasi rejimi doğurabilmektedir. Nitekim bu tür kanun hükmünde kararnameler idari makamlara hak ve özgürlükleri sınırlandırma konusunda yargısal denetime tâbi olamayan geniş bir yetki alanı bırakmışlardır.

"OHAL Bölge Valisi’nin ifade özgürlüğünü sınırlandırmaya yönelik tasarrufları, AİHM tarafından hem 10. maddenin ihlâli hem de bu kararlara karşı yargı yolu kapatıldığı için 13. maddenin ihlâli olarak değerlendirilmiştir. “Halis Doğan ve diğerleri / Türkiye” davasında, başvurucuların sahibi ve yayın sorumluları oldukları Özgür Bakış isimli gazetenin OHAL Valiliği’nce Güneydoğu’nun bazı illerinde dağıtımının yasaklanması tedbiri tartışılmıştır."