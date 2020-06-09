AYM Başkanı: Son iki yılda bireysel başvuruların yüzde 93'ü karşılandı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Son iki yılda bireysel başvuruların yüzde 93'ü karşılandı" dedi.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katıldığı yemin töreninde Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.

Arslan, "Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır." diye konuştu.