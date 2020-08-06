CHP PM üyesi ve eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayarak, “Kadınların ikincil cinsiyet gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Artık kotalar bize dar, rotamız iktidar” dedi.

CHP PM üyesi ve eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bu hafta sonu Bilkent Odeon’da gerçekleşecek 14'üncü Olağan Kadın Kolları Kurultay’ında Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleye Nazlıaka, kadın cinayetlerine değinerek, “Kadılar yalnızca fiziksel şiddete maruz kalmıyor. Diğer tarafta ev içinde psikolojik ve ekonomik şiddet ülke gündemine gelmiyor. Bugün iktidarın gündeminde ‘İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı?’ var. Katiller ve katillerden başka sözleşmenin kaldırılmasını isteyen yok” diye konuştu.

“Bir yandan kadınlar beyaz pantolon giydi, fazla kahkaha attı, yemeğe az tuz attı diye öldürülürken, katilleri sırf efendi durdu diye mahkemeden indirim alıyor” diyen Nazlıaka, kadın iş yaşamında da görmezden gelindiğini “Türkiye’de kadın ve genç işsizliği rekor kırıyor. Eşit işe eşit ücret almayan kadınlar iş güvencesinden yoksun hale geliyor. Evde çalışan kadının emeği görmezden geliniyor” ifadeleriyle ekledi.

“Umut var mı, elbette var. Umut bizleriz” diye vurgulayan Nazlıaka, kadınların toplumsal mücadelenin öncüsü olduğunu kaydederek, “CHP’li kadınlar olarak kadın mücadelesini daha fazla çoğaltacağız. Bu mücadelenin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu her fırsatta söyleyeceğiz. Bu inanç ve hedefle CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum. Kadınların ikincil cinsiyet gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Artık kotalar bize dar, rotamız iktidar” dedi.

Hayatı boyunca hep çalışarak var olduğunu belirten Nazlıaka, siyasi yaşamında da yoğun bir mücadele verdiğini kaydederek, “Partimizi iktidara taşıyacak çalışmaların altına elimizi değil gövdemizi koyacağız. Bu göreve seçilirsek neler yapacağımızı kurultayımızda açıklayacağım” ifadelerini kulandı. (ANKA)