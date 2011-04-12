-AYLİN DAŞDELEN'DEN 3 ALTIN MADALYA KAZAN (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda 53 kilo bayanlar müsabakasında Aylin Daşdelen koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalyanın sahibi oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci günü akşam seansında podyuma çıkan Aylin Daşdelen, koparmada kazandığı altın madalyanın ardından silkme müsabakalarına da iyi başladı. İlk hakkında 110 kiloyu kaldırırken zorlanmayan Daşdelen, ikinci hakkında 112 kiloda da başarılı oldu ve altın madalyaya uzandı. Daşdelen, son hakkında 122 kilo ile Avrupa rekoru denedi, ancak başarılı olamadı. Daşdelen, koparmada kaldırdığı 90 kilonun ardından silkmede yaptığı 102 kiloluk derecesinin yanı sıra toplamda da 202 kilo ile 3. altın madalyayı boynuna astı. Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk halterci Ayşegül Çoban ise silkmede 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Çoban, silkmedeki ilk hakkında 103 kilo, ikinci hakkında ise 105 kiloyu rahat kaldırdı. Son hakkında 106 kilonun altına giren Ayşegül Çoban, bu kiloda başarılı olamadı, ancak bronz madalyayı kazanmasını bildi. Çoban, toplamda da 180 kilo ile 4. sırada yer aldı. Bu kiloda silkmede ikinciliği Ermenistan'dan Grigoryan 110 kilo ile aldı. Toplamda Aylin Daşdelen'in ardından ikinciliği Ermenistan'dan Grigoryan 195 kilo ile üçüncülüğü ise 187 kilo Almanya'dan Rohde elde etti. -BAŞBAKAN ERDOĞAN KUTLADI- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Aylin Daşdelen'i kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, Avrupa Halter Şampiyonasında altın madalya kazanan Daşdelen'e bir telgraf göndererek, tebrik ettiği bildirildi.