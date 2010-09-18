-AYLİN DAŞDELEN BRONZ MADALYA KAZANDI ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda 53 kiloda yarışan Aylin Daşdelen, koparmada bronz madalya kazandı. Antalya Expo Center'da süren müsabakaların ikinci gününde Aylin Daşdelen podyuma çıktı. 53 kiloda yarışan Aylin Daşdelen koparmadaki ilk hakkında 90 kilo ağırlığı kaldıramadı. İkinci hakkında başarılı olan Daşdelen, üçüncü hakkında 94 kiloyu kaldırmayı denedi. Bu denemesinde başarılı olamayan Daşdelen, bronz madalya kazandı. Koparmada 100 kilo ağırlığı kaldıran Çinli Xiaoting Chen altın madalya kazanırken, 93 kilo kaldıran Dominik Cumhuriyeti'nden Yuderqui Contreras da gümüş madalya aldı.