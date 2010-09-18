T24 LogoT24 Logo
Spor

AYLİN DAŞDELEN BRONZ MADALYA KAZANDI ANTALYA (A.A)

18 Eylül 2010 19:18

-AYLİN DAŞDELEN BRONZ MADALYA KAZANDI ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda 53 kiloda yarışan Aylin Daşdelen, koparmada bronz madalya kazandı. Antalya Expo Center'da süren müsabakaların ikinci gününde Aylin Daşdelen podyuma çıktı. 53 kiloda yarışan Aylin Daşdelen koparmadaki ilk hakkında 90 kilo ağırlığı kaldıramadı. İkinci hakkında başarılı olan Daşdelen, üçüncü hakkında 94 kiloyu kaldırmayı denedi. Bu denemesinde başarılı olamayan Daşdelen, bronz madalya kazandı. Koparmada 100 kilo ağırlığı kaldıran Çinli Xiaoting Chen altın madalya kazanırken, 93 kilo kaldıran Dominik Cumhuriyeti'nden Yuderqui Contreras da gümüş madalya aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24