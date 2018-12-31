Aylin Coşkun, tekneyle okyanusta fırtınaya yakalandı

Şarkıcı Aylin Coşkun son albümünün hit parçası 'Yok Artık'ın klip çekimi için gittiği Tayland'da okyanusta fırtınaya yakalandı

Aylin Coşkun, 'Sinsirella' albümünün hit parçası 'Yok Artık' için Tayland'da kamera karşısına geçti. Coşkun, egzotik ortamda tamamlanan çalışmasında büyük zorluklar yaşadı. Phuket Adası'nda etkili olan doğa olayları, sette ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Coşkun, senaryo gereği okyanusun ortasında tek başına kaldı.

Geçici duyma kaybı yaşadı

Bu esnada çıkan dalga Coşkun'un kulağına ani basınç uygulayınca, bir süre duyma kaybı yaşadı. Aylin Coşkun'un kendisine gelmesi için çekimlere bir süre ara verilirken talihsiz olaylar zinciri ünlü sanatçıyı bir türlü bırakmadı.

Tekneyle fırtınanın ortasında kaldı

Coşkun, ertesi gün ise okyanusta tekneyle fırtınanın arasında kalınca, yerli halkın yardımıyla son anda kurtarıldı.