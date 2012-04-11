Aylin Aslım'ın 'abazan' çıkışı twitter'ı karıştırdı

Aylin Aslım’ın ‘'Abazan trollerin en neşeli saatleri bu saatler. Adamsınız, adamın dibisiniz. Sizin de işiniz zor be...'’ tweeti bugün sosyal medyanın en çok konuşulan hadisesinin başlamasına neden oldu. Twitter'da 372 bin takipçisi bulunan Rock müziği sanatçısı Aylin Aslım, dün gece bazı takipçileri için "Abazan troller" ifadesini kullanınca @cihatakbel rumuzlu bir kullanıcı #ozurdileaylinaslim hashtag'ini başlattı. "Abazan"lığın zorluklarını anlatan geyik tweet'lerin yağdığı hashtag, kısa sürede dünya çapında Trending Topic oldu.

Hatta isyanın Aylin Aslım çerçevesinden çıktığını ve aynı dertten muzdarip olanların dertleşme platformu haline geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bu tweet'leri analiz ederek toplumsal bazı sorunlarımızla ilgili sosyal tespitler dahi yapmak mümkün. Ancak tabi ki eğlenceli ve hüzünlü olanlar kadar acımasız tweet'lerin de yer aldığını, onları son derece yanlış bulduğumuzu da ekleyelim.

O tweet'lerden bazıları:

- sen nereden bileceksin.. ilk bulusmada sirf kizin gözune girmek icin salataya ekmek bile banmadik biz onun karsinda #ozurdileaylinaslim (angutyus)

- #ozurdileaylinaslim heştekiyle biz abazaların sahipsiz olmadığını göstereceğiz. 5. sınıf rocker girl aylin aslim kılıçları çektik, geliyoruz (Cihat Akbel)

- Sen hiç şaşı bak şaşır yaparak Cine 5 şifresini çözmeye çalıştın mı? #ozurdileaylinaslim (Mickey Jam)

- naptın bilmiyorum ama tt olduysan yapmışsındır sen bir şey #ozurdileaylinaslim (aysenurguldemir)

- Sen hic Bi kizi etkilemek icin otobusun camini acmaya calisip basarisiz oldunmu? #ozurdileaylinaslim (mübin Çelen)

- Komşulara karşı çok ayıp oldu #ozurdileaylinaslim

- SEN HİÇ POSTA GAZETESİNİN ARKA SAYFASINDA MANKEN RESMİ YERİNE CERN DENEYİ HABERİ GÖRÜP AĞLADIN MI? #ozurdileaylinaslim (bohratommodeli)

- SEN HİÇ MİNİ ETEKLİ KIZ POSTERİNİN ALTINA EĞİLİP BAKTIN MI #ozurdileaylinaslim (Vipcihan)

- sen hiç "peki" cevabının üzerine konu açmaya çalıştın mı? #ozurdileaylinaslim (doğanccaan)

- #ozurdileaylinaslim hazir hashtag olmusken satilik samsung galaxy tab 350 tl msg me fast pls

- BİZ SON MAÇTA 2 SEFER ŞAMPİYONLUK KAPTIRDIK, SEN NE VERDİN BU MİLLETE #ozurdileaylinaslim (bilal tosun)

- sen msn'de farkedilmek için oturum açıp kapattın mı hiç? #ozurdileaylinaslim (Oğuzhan kaya)

- Sen hiç Uykusuzda ki Otisabi'yi okuduktan sonra sigara yaktın mı Aylin? #ozurdileaylinaslim (sjacksonville)

- hesap makinemi bulamıyorum #ozurdileaylinaslim (emresasmaz)

- sen hiç bir kıza yazılırken yakın davranma ayarını kaçırıp kanka oldun mu aylinnn ??? #ozurdileaylinaslim

- SEN HİÇ YOUTUBE'DA DİREKT OLARAK "SONGÜL KARLI SÜTYENSİZ" VİDEOSU ARADIN MI? #ozurdileaylinaslim

- YARİN GÜMÜSHANESPOR ANTRENMANİNA BİR TEPSİ KERANE TATLISI GÖNDERMEZSEN BU İŞ KORKARIM Kİ DAHA DA BÜYÜYECEK #ozurdileaylinaslim

- sen hiç, erkek olmana rağmen sevgilin seni terketmesin diye hamileyim yalanını söyledin mi? #ozurdileaylinaslim (olur mu olur)

- ''sevişmek bizim kültürümüzde yok'' #ozurdileaylinaslim

- Sen hiç ''Aylin aslım naapmış Aylin aslım naaapmış'' saldırılarına maruz kaldınmı hiç ? #ozurdileaylinaslim(teknogaste)