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Aylin Aslım: Dört yıldır ensemde bir sapıkla yaşıyorum

Aylin Aslım: Dört yıldır ensemde bir sapıkla yaşıyorum. İnternet ortamından beni takip edip ulaşıyor ve bana hakaret ediyor. Şikayetçiyim

26 Ekim 2013 13:55

Şarkıcı Aylin Aslım’ın, Twitter ve mail yoluyla kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü C.Ç. hakkında açtığı davanın duruşması İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Aslım katılırken, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan C.Ç. ise katılmadı. Şarkıcı, ifadesinde “Dört yıldır ensemde bir sapıkla yaşıyorum. İnternet ortamından beni takip edip ulaşıyor ve bana hakaret ediyor. Şikayetçiyim” dedi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, duruşmada tanık olarak ifade veren yazar Tuna Kiremitçi de sanığın Aslım’ın eski bir hayranı olduğunu bildiğini belirterek “Twitter ve internet ortamında Aylin Aslım’a yönelik olarak hakaret içeren mesajlar gördüm” diye konuştu. Mahkeme, sanık avukatına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayınız...

 

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