Aylık sanayi üretimi yüzde 7.2 azaldı

Aylık Sanayi Üretim Endeksi, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 110,3 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu, Kısa Dönemli İş İstatistikleri Aylık Sanayi Üretim Endeksi Ekim 2008 bültenini açıkladı.



Bültene göre, 1999 yılından itibaren ISIC, Rev.3'e göre 1997=100 temel yıllı olarak yayınlanan Aylık Sanayi Üretim Endeksinin, zaman içerisinde ekonomideki gelişmeler nedeniyle güncelliğini kaybetmesi, seçilen ürünlerdeki kalite farklılaşması ve sektör ağırlıklarındaki değişmeler sonucu yenilenmesine karar verildi. Bunun sonucu olarak, uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla NACE Rev.1.1'e göre 2005=100 temel yıllı endeks hesaplanmaya başlandı.



NACE Rev.1.1'e göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı Aylık Sanayi Üretim Endeksi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 110,3 oldu.



Sanayi alt sektörleri



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8 artarak 127,8'den 137,8'e yükselirken; İmalat Sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 azalarak 119,2'den 109,1'e; Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azalarak 111,5'den 109,9'a geriledi.



Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 14,6 ile Sermaye Malı İmalatında görüldü.



Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre diğer gruplar incelendiğinde, Aramalı İmalatının yüzde 8,3, Dayanıksız Tüketim Malı İmalatının yüzde 5,5 ve Dayanıklı Tüketim Malı İmalatının yüzde 4,4 oranında düştüğü görüldü. Enerji ise yüzde 0,5 oranında arttı.



İmalat Alt Grupları



İmalat Sanayi Alt Grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı Tıbbi Hassas ve Optik Aletler ile Saat Ürünleri İmalatında gerçekleşti.



İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının Ekim ayında 2007 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının yüzde 28,4 ile Tıbbı Hassas ve Optik Aletler ile Saat Ürünleri İmalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu, yüzde 24,7 ile Büro Makinaları ve Bilgisayar İmalatı ve yüzde 21,2 ile Radyo, Tv, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı takip etti.

