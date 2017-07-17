Aylık işsizlik azaldı, yıllık işsizlik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında işsizlik seviyesi yüzde 10,5 olarak kayda geçti. Bu oran Nisan 2016 verilerine göre 1,2 puan artış gösterirken, Mart 2017 verilerine göre ise aynı oranda bir düşüş gösterdi.

Geçen yıl aynı döneme göre ülkedeki işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bine ulaştı. İstihdam edilen kişi sayısı da yine aynı döneme kıyasla 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım

Türkiye'de halen aktif işgücüne katılım 31 milyon 444 bin kişi. İstihdam edilen toplam kişi sayısı ise işgücünün yüzde 52,7'sine karşılık geliyor. Erkeklerde oran yüzde 72,3 iken, kadınlarda yüzde 33 civarında seyrediyor.

Kayıt dışı istihdam

Ülkede kayıt dışı çalışan kişilerin oranı ise yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarım puanlık bir artış gösterdi. Bu oran büyük ölçüde tarım sektöründe çalışanları yansıtırken, tarım sektörü dışında kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 22,5.

Kayıt dışı çalışan, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranını tanımlıyor. Türkiye'de yıllık işsizlik oranı 2012'de yüzde 9,2 olarak kaydedilmesinden bu yana yükseliş seyri gösteriyor.

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DHA/dpa,ÇÖ/BK