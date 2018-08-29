Aylık 300 bin liraya 'huzur' hakkı

Filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin yaşadıkları mali sıkıntılara ilişkin tartışmalar sürerken, sektörün önemli şirketlerinden Derindere Filo’da alınan bir karar dikkat çekti. Halka açık konumdaki şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre şirketin yönetim kurulu başkanı Özkan Derindere’ye aylık 300 bin liralık huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, geçen günlerde yaptığı olağanüstü genel kurulunun ardından alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı KAP’a bildirildi.

Tutanağa göre, Derindere AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Derindere’ye, 1 Ağustos’tan başlamak üzere aylık 300 bin lira huzur hakkı ödenmesine karar verildi. Genel Kurul’da şirketin yönetimine üç yıllık süre ile seçilen isimler arasında Özkan Derindere’nin yanı sıra Aytekinhan Yıldırıcı ve Harun Çay da seçildi. Tutanağa göre Yıldırıcı ve Çay için herhangi bir huzur hakkı belirlenmedi.