-Aylığını alamayan şehit annesine kaymakam sahip çıktı İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Çatalca'da rahatsızlığı nedeniyle herhangi bir araca binemediği için 26 yıldır köyünden çıkamayarak şehitlik aylığı işlemlerini başlatamayan 75 yaşındaki şehit annesi Hanife Altınan, gecikmiş olsa da aylığına kavuşacak. Çatalca'da bir ailenin yaşadığı dram Çatalca'ya yaklaşık bir yıl önce atanan Kaymakam Nevzat Taşdan'ın Ramazan Bayramı'nda gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Kaymakam Taşdan Çatalca'nın Örencik köyünde yaşayan ve 1985 yılında Antalya'da vatani görevini yaparken şehit olan Mustafa Altınan'ın annesi Hanife Altınan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Altınan'ın sorunlarını dinleyen kaymakam Taşdan beklemediği bir olayla karşılaştı. Altınan, rahatsızlığı nedeniyle yıllardır herhangi bir araca binemediği için ilçeye gidemediğini belirterek, şehit aylığı işlemlerini başlatamadığı için 26 yıldır şehitlik aylığını alamadığını ifade etti. Altınan, kaymakam Taşdan'a, oğlunun şehit olmasından sonra kimsenin kendisine bakmadığını, yeşil kartının dahi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kaymakam Nevzat Taşdan, ilçedeki yetkili kurumları harekete geçirerek, Hanife Altınan'ın şehitlik aylığı ve yeşil kart alabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Mal Müdürlüğü ve sağlık ekipleriyle köye gelen kaymakam Taşdan, Hanife Altınan'a evinde evraklara imza attırarak, işlemlerini başlattı. Taşdan, olayın vahim olduğunu belirterek, yıllardır bir şehit annesinin sorununa ilgisiz kalındığını ifade etti. Taşdan, şunları söyledi: ''75 yaşındaki annemiz bize gelemiyorsa biz devleti ona götürürüz. Bizler, bürokratlar, devleti temsil edenler bunun için vardır. Bu şehit annemiz, şimdiye dek mağdur olmuş. Bu durumun sadece müracaat imzası alınamadığı için çözülmemiş olması son derece üzücü. Hanife annemiz bir rahatsızlığı nedeniyle herhangi bir araca binemiyor, bindiği durumda da bayılarak kötü bir şekilde fenalaşıyormuş. Çok denemişler, belki psikolojik bir hastalık, hemen fenalaşmış. Zaten bir oğlu da engelli. Bu nedenle de yıllardır evinden çıkamamış. Ne şehitlik aylığı için evrakları imzalayıp işlemleri başlatmış ne de yeşil kart için. Ama biz olaya müdahil olduk artık. İşlemlerini başlattık. Memurlarımız evine gelerek işlemlerini hallediyorlar. Yeşil kartı halledildi.Kısa bir süre içinde de aylık bağlanmış olacak. Şehit annemizin eşi de yok. Artık annemizle yakından ilgileneceğiz, araca binememe korkusunu da tedavi etmeye çalışacağız.'' Hanife Altınan da 26 yıl sonra aylık alacağını belirterek, kaymakam Taşdan'ı kendisine bir evlat olarak gördüğünü söyledi. Dedesinin de Çanakkale'de şehit olduğunu belirten Altınan,''Bir kimsenin aklına gelmedi, evrakları evime getirip de imzaları burada attırmak, 26 yıldır evden çıkamıyordum. Artık kaymakam oğlum bana sahip çıktı. Her şey evime geliyor'' dedi.