Aylardır maaşları ödenmeyen Sokak TV çalışanları iş bıraktı

Aylardır ücretleri ödenmeyen Sokak TV çalışanları, kazanılmış haklarını almak için sabah saatlerinde iş bırakma eylemi başlattılar.

Gezi olayları döneminde kurulan Sokak TV çalışanlarının T24'e verdiği bilgiye göre; Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan maaşlarının ödenmediğini söyledi.

Kanal yönetimi tarafından kendilerine tarih verip, "Maaşlarınızı ödeyeceğiz" sözünün verilmesine karşın maaşlarını alamayan Sokak TV çalışanları, sabah saatlerinden itibaren iş bıraktı.

İş bırakan çalışanlara, kanal yönetimi, "Ya saat 15.00'teki bülten çıkar ya da sizi işten çıkarırız" şeklinde tehdit ettiği belirtilirken, kanalda bekleyişin sürdüğü ifade edildi.