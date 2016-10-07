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Çevre

Aylardır görülmeyen 'Sarı Çinte' kuşu Dicle Vadisi'ne geri döndü

Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu Dicle Vadisi'nde, aylar sonra yeniden sarı çinte kuşu görüntülendi

07 Ekim 2016 02:03

Diyarbakır'da, Dicle Vadisinde nisan ve ekim aylarında yaşayan ve uzun süredir görülmeyen kış göçmeni 'Sarı Çinte' kuşu, yeniden Dicle Vadisi'nde görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, her yıl ekim ayında kuzey bölgelerinden Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'ne gelen sarı çinteler, nisan ayının sonlarına doğru yeniden kuzey bölgelerine göçüyordu.

Uzun süreden bu yana Dicle Vadisi'nde görülmeyen sarı çinte kuşu yeniden görüntülendi.

Sonbahar aylarında Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu Dicle Vadisi'ne gelen bu sevimli kuşlar, ilkbaharın gelmesiyle beraber nispetten daha serin olan kuzey ülkelerine göç etmişlerdi.

Su birikintileriyle, dere ve nehirlere yakın olmayı seven sarı çinteler, genelde tohumlarla besleniyor. Ancak, üreme döneminde ise böcek ve benzeri canlıları tüketiyor. 

 

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