Aylar sonra hükümet IMF ile görüşmeye çalışıyor

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yapması yolunda hem uzmanların hem de iş dünyasının isteklerini dikkate almayan hükümet, kriz derinleşirken ihtiyati stand-by anlaşması için IMF’nin kapısını çaldı.



10 Mayıs’ta Türkiye’nin IMF ile yaptığı stand-by anlaşması bitti. Daha sonra yaklaşan krize karşı hazırlıklı olmak ve ekonomik güven ortamı yaratmak için uzmanların yaptığı IMF ile anlaşalım önerilerini dikkate almayan hükümet, şimdi kriz derinleşirken IMF ile ihtiyati stand-by anlaşması yapmaya çalışıyor.



IMF ile hükümet arasında Mayıs´ta stand-by anlaşmasının sona ermesinden bu yana herhangi bir iletişim yoktu, ancak bugün Mehmet Şimşek liderliğindeki Türk heyetinin IMF Başkanı Kahn ile yaptığı görüşme IMF ile Türkiye'nin kısa dönemli ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.



İhtiyati stand-by nedir



Yurtdışı kaynaklı veya içeride bir çalkantı durumunda ya da ani bir fon çıkışında, bu anlaşma sayesinde IMF’den acil kaynak sağlanabiliyor. Anlaşma ile düzenli kredi akışı sağlanmasa da, ihtiyati stand-by kriz anlarında sigorta gibi bir görev yapıyor.



Bakan Şimşek, bugün IMF ile görüştü



Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Dominique Strauss-kahn ile , Washington'daki IMF Genel Merkezinde bugün yaklaşık bir saat görüştü.



Görüşmede, Türkiye ekonomisi, küresel finansal krizin Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri ve küresel ekonomik gelişmeler ele alındı.



Görüşmeye, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin katıldı.

IMF tarafında ise görüşmeye, IMF Başkanı Kahn ve diğer üst düzey fon yetkilileri katıldı.



Türk heyeti ile IMF heyeti arasındaki görüşmelerde, Türkiye ekonomisindeki son makro ekonomik gelişmeler, 2009 bütçesi ile IMF'deki kota ve oylama gücüne ait reform çalışmaları da gündeme geldi.



Karşılıklı görüşmelerde, Türk bankacılık sisteminde ''zehirli varlıkların'' olmadığı ve sermaye yeterliliğinin güçlü bir oranda olduğu kaydedildi.



Enflasyon ve cari açık sürecek



Türk heyetinin görüşmelerde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş çerçevesinde, enflasyonun düşüş trendi içinde olduğu ve hedefin altına inebileceği, cari açığın da daralacağı vurgusunda bulunduğu belirtiliyor.



Fon kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF heyeti ile yapılan görüşmelerde, potansiyel bir ''ihtiyati stand-by'' çalışması konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.



İhtiyati stand-by konusunda, her iki tarafından şimdiye kadar yaptığı teknik çalışmalar da gözden geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Türk heyeti, Türkiye'nin mali anlamda bir dış krediye ihtiyacı olmadığını, ayrıca bütçe performansındaki gidişin, makro ekonomik hedeflerin tutacağını gösterdiği, özelleştirmenin de çok başarılı bir seyir izlediğini vurguladı.



IMF Başkanı Kahn, Türkiye'deki bütçe performansının, böylesine bir küresel finansal kriz karşısında önemli bir başarı sağladığı görüşünü dile getirdi.



Türk heyetinden edinilen bilgiye göre, IMF binasında gerçekleşen görüşmeler ''samimi, verimli ve yapıcı'' geçti.



Yeni küresel yönlendirme grubu



Öte yandan Türkiye, Dünya Bankası başkanı Robert B. Zoellick'in önerdiği G7'ye ilave yeni 7 ülkeden (Brezilya, Meksika, Çin,Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika) oluşan ''Yöndendirme Grubu''na karşı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20'nin etkin kılınmasını önerdi. Türk heyeti, Türkiye'nin, hem ekonomik hem de stratejik olarak güçlü bir ülke konumunda olduğunu da vurguladı.



Bakan Şimşek'in, IMF başkanına küresel ekonomik konuların çözümünde Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu G- 20 platformunun uygun bir platform olacağını söylediği belirtildi. Kahn'ın da, G20'nin daha da etkin hale getirilmesi görüşüne sıcak baktığı belirtiliyor.



Bakan Şimşek'in bugün, ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright ile de görüşmesi bekleniyor.



Şimşek, yarın ise G20 toplantısında, Türkiye'yi temsil edecek ve küresel finansal krize çözüm arayışları toplantılarında, görüşlerini belirtecek.



