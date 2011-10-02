Aylar sonra gelen zafer

T24

3000. gol rakip takımdan geldi





Galatasaraylı taraftarların yeri değiştirildi



Deplasmanda galibiyete hasret



Ankara'daki maçlar



Son 4 maçın 3'ünü Ankaragücü kazandı



Kadrolarda birer değişiklik



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rajnoch (kendi kalesine), 20. dakikada Kazım ve 85. dakikada penaltıdan Milan Baros kaydetti.Galatasaray bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.Sarı-kırmızılı takım, ligin 6. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.- Milan Baros, 85. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.- 20. dakikada Kazım sağ çaprazdan çok sert vurdu ve skoru 2-0 yaptı.- Rajnoch 13. dakikada topu kendi kalesine gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın 3000. golü de rakip oyuncudan gelmiş oldu.Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray'da, rakip takımdan Rajnoch'un kendi kalesine attığı gol, lig tarihindeki 3 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 54. sezonunu geçirdiği ligdeki Ankaragücü maçında, rakip fileleri 12. dakikada Rajnoch'un kendi kalesine attığı golle 3 bininci kez havalandırmayı başardı. 12. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği ve savunmada Rajnoch'un kafayla müdahale etmeye çalıştığı top yükseklik kazanarak filelere gitti. Bu gol, sarı-kırmızılıların lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da daha önce bininci golü Turgay İnan, 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'a, 2 bininci golü ise Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda Zeytinburnuspor'a atmıştı.Başkentteki deplasmanda takımlarını desteklemek isteyen ancak yüzde 5'lik kontenjan dolduğu için Ankaragücü taraflarının bulunduğu tribünden bilet alan sarı-kırmızılı taraftarların yeri değiştirildi. Emniyet güçleri tarafından sahanın kale arkası bölümünden geçirilen taraftarlar, sarı-kırmızılılara ayrılan bölüme götürüldü. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümünün engelli taraftarlar için ayrılan bölüme geçmesi nedeniyle dışarıda kalan engelli taraftarlar, kulüp yöneticilerinin müdahalesiyle stat içine alındı.Bu sezon henüz ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Galatasaray, başkent deplasmanında bunu aşarak İstanbul'a 3 puanla dönmek için mücadele etti. Ligde rakip sahalarda yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını 2-0 kaybeden, Kardemir Karabükspor maçını ise 1-1 tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü yenerek bu hasrete son vermek istedi.Galatasaray ile Ankaragücü, lig tarihinde şimdiye dek Ankara'da 46 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 22-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 72, Ankaragücü 48 gol attı.İki takım arasında ligde yapılan son 4 maçın 3'ünü Ankaragücü, birini Galatasaray kazandı. Başkent temsilcisi geçen sezonki her iki maçın yanı sıra 2009-2010 sezonunda Ankara'daki maçtan galip ayrılırken, Galatasaray, 2009-2010'da kendi evinde galip geldi.Galatasaray'da sakatlıkları geçen Servet Çetin ve Eboue, Ankaragücü maç kadrosunda yer aldı. İki futbolcu da başkent deplasmanında yedek soyunan futbolcular arasında kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Eskişehirspor maçındaki ilk 11'i kaleci Aykut'un dışında korudu. Aykut'un yerine kırmızı kart cezası dolan Muslera, kaleyi devralırken Aykut yedekler arasında yer buldı. Galatasaray'da kaleci Ufuk Ceylan'ın yanı sıra Aydın Yılmaz, Ayhan Akman, Serkan Kurtuluş ve Semih Kaya maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nde ise teknik direktör Ziya Doğan, Gençlerbirliği maçındaki kadroda Galatasaray gibi tek değişikliğe gitti. Doğan, Güven'in yerine Özgür Çek'e ilk 11'de görev verdi.