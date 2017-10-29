Ayla'nın yönetmeni Ulkay: Hakan Aksay'ın muhteşem yazısını hep saklayacağım

Türkiye'nin Oscar adayı 'Ayla' filminin yönetmeni Can Ulkay, T24 yazarı Hakan Aksay'ın "Ayla filmine nemli bir bakış: Milliyetçilik, ordu falan değil, İNSAN ve SEVGİ" yazısını Twitter'dan paylaşarak, "Bu muhteşem yazınızı hep özel bir köşede saklayacağım" dedi.

Filmin son sahnesini yorumlayan Aksay bugünkü (29 Ekim 2017) yazısında şu ifadeler kullandı:

"Onu ve diğerlerini bilmem; ama beni en çok etkileyen sahnelerden biri, filmde Astsubay Süleyman’ın kurtardığı kızla ilgili olarak askerlerin ilk anda kendi aralarındaki konuşma ve o sırada sorulan bir soruydu:

“Acaba çocuk Güney Koreli mi, yoksa Kuzey Koreli mi?..”

Cevapsız kalan bu sorunun hiç önemi olmadığını düşünmek büyük bir keyif!..

Çünkü orada milliyetler, milliyetçilik, ırkçılık falan yok.

Orada sevgi var...

SEVGİ ve İNSAN..."

Ulkay, Aksay'ı Twitter'dan etiketliyerek, "Toronto, CapeTown, Los Angeles ve Seul’de hep aynı duygularla karşılandı filmimiz. Son Seul'deki röportajda aynı cevabı vermiştim Koreli gazeteciye, 'Acaba çocuk Güney Koreli mi, yoksa Kuzey Koreli mi?.. Ne farkeder...' diye... İşte anlatmak istediğimiz buydu... Tekrar teşekkürler" dedi.

Hakan Aksay: T24'te "Ayla filmine nemli bir bakış: Milliyetçilik, ordu falan değil, İNSAN ve SEVGİ"