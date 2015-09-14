Aylan'ın öldüğü tekneyi baba Kurdi mi kullanıyordu?

Bodrum'da çıktıkları umut yolculuğunda cesedi sahile vuran fotoğrafı ile tüm dünyada infiale yol açan Suriyeli Aylan Kurdi’nin öldüğü tekneyi, babası Abdullah Kurdi'nin kullandığı iddia edildi. Aynı teknede bulunan Iraklı çift, "Abdullah Kurdi'nin anlattıkları doğru değil, niye yalan söylüyor. Batan tekneyi en başından beri o kullanıyordu, hiç Türk yoktu" dedi.

Abdullah Kurdi, içinde ailesinin de olduğu mültecileri taşıyan tekneyi bir başkasının kullandığını, dalgalar başlayınca o kişinin denize atlayarak Türkiye'ye kaçtığını belirtmişti.



Milliyet'te yer alan habere göre, aynı teknede bulunan, olayda 9 ve 11 yaşlarında 2 çocuklarını kaybeden Iraklı çift, "Abdullah Kurdi'nin anlattıkları doğru değil, niye yalan söylüyor. Bilmiyorum belki korkusundan. Batan tekneyi en başından beri o kullanıyordu, hiç Türk yoktu, 14 kişi teknedeydik ve kimse denize atlamadı. Abdullah Kurdi Türklerle birlikte yolculuğu ayarladı, olay sonrası paramızı istedik, parayı türklere verdiğini söyledi, tekneyi getiren ve bu yolculuğu ayarlayan oydu. Başta ona sempati besliyordum çünkü o da 2 çocuğunu kaybetti, ama Bağdat'a dönünce ve yalanlarını duyunca şok oldum, sahil güvenlik bizi denizden çıkarınca yanıma geldi ve polise tekneyi kullananın kendisi olmadığını söylememi istedi" açıklamasında bulundu.



Baba Kurdi yalanladı

Abdullah Kurdi ise İngiliz medyasına yaptığı açıklamada söylenenlerin doğru olmadığını savundu.

Eylül ayının ilk günlerinde Türkiye'den Yunan adasına geçmeye çalışırken alabora olan teknede Abdullah Kurdi'nin iki çoğuğuyla eşinin yanısıra 9 kişi hayatını kaybetmişti.