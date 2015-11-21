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Dünya

Aylan'ın kıyıya vuran fotoğrafını gören çift düğünden vazgeçti

Düğün yerine nikah töreni yapan çift davetlilerden Suriyeli mülteci bir aileye yardım etmelerini istedi; 17 bin dolar toplandı

21 Kasım 2015 16:38

Cesedi Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kurdi'nin fotoğrafının yayımlandığı sırada düğün hazırlığı yapan Kanadalı bir çift Suriyeli bir mülteci aileye yardım için düğünlerinden vazgeçti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Torontolu Samantha Jackson ve Farzin Yousefian çifti nikah kıymakla yetindi ve davetlilerden Kanada'ya yerleşecek bir Suriyeli aileye yardım etmelerini istedi.

 

Şimdiye kadar 17 bin dolar toplandı

 

Çift düğünlerinin Suriyeli mültecilere yardım için bir fırsat olabileceğini düşündüklerini söyledi. Jackson'ın düğünlerini iptal kararından önce, Suriyeli mülteci ailelere destek vermek için gönüllü olduğu belirtildi.

Yousefian, "Suriyeli ailelerin vermek zorunda kaldıkları kararları düşünmeden edemiyoruz. Bir Suriyeli ailenin Toronto'da yeni bir hayata başlayabilmesine yardımcı olabileceğimiz umuduyla planlarımızı değiştirdik" dedi.

Kararlarına ailelerin ve dostlarının da destek verdiğini belirten Yousefian şimdiye kadar yaklaşık 17 bin dolar topladıklarını, bunu 20 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aylan'ın babası Abdullah Kurdi daha önce iltica başvurusunu reddeden Kanada'nın Aylan'ın fotoğrafının yayımlanmasından sonra yaptığı vatandaşlık teklifini reddettiğini açıklamıştı.

3 yaşındaki Aylan, Bodrum'dan Yunanistan'a giderken botlarının batması sonucu kardeşi ve annesiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Kanada, bu yılın sonuna kadar Suriye'den 25 bin mülteci kabul edeceğini açıklamıştı.

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