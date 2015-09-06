Aylan bebek için Bodrum'da anma eylemi

Bodrum'da, sosyal medyadan örgütlenerek bir araya gelen ve hepsi siyah kıyafetler giyen grup, Avrupa'ya gitmek isterlerken yaşamlarını yitiren mültecileri, tüm dünyayının gündemine oturan Suriyeli 2 yaşındaki Aylan Kurdi'in cesedinin bulunduğu Alihoca Burnu Plajı'ndaki eylemle andı.

Posta'da yer alan habere göre, kalabalıktakiler, tencere, tava ve kaşık çalıp, düdük öttürerek farkındalık yaratmaya çalıştı, saygı duruşunda bulundu, sahile çiçek ve oyuncak bıraktı

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nden geçen çarşamba günü yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışırken botun ters dönmesi sonucu boğulan Suriyeli 2 yaşındaki Aylan Kurdi, ağabeyi 3 yaşındaki Galip Kurdi ve annelerinin de aralarında bulunduğu umut yolculuğu kurbanları için anma etkinliği düzenlendi.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan duyuru ile toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde ’Mültecilerin kaderine kayıtsızlık, insan suçudur’, ’Suriye’de savaş, kıyılarda ceset istemiyoruz’, ’Çocuklar ölürken değil, uyurken susulur’, ’Sorumluları affetme çocuk’, ’Mülteci dramı insanlığın başında taç değildir’, ’İnsanlık Bodrum’da karaya vurdu’, ’Arap Baharınız’da şimdi 4 milyon Suriyeli vatansız’ pankartları ve çiçeklerle Ali Hoca Burnu Plajı’na geldi.



Siyah giyinen grup, kaçak göçmenler için farkındalık yaratmak için tencere, tava ve kaşık çalıp, düdük öttürdü. Umuda yolculukta can veren kaçaklar için saygı duruşunda bulundu.



Sahile inen grup elindeki pankartları ve çiçekleri minik Aylan’ın cesedinin bulunduğu yere bıraktı. Daha sonra sahil boyunca zincir oluşturan grup, Aylan ve ölen çocuklar için yanlarında getirdikleri oyuncakları denize attı. Sahilden yürüyen gruba bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazılarının da rahatsız olarak, eşyalarını toplaması dikkati çekti.



Etkinliği halka açık olarak organize ettiklerini belirten Hıdır Çam, "Herhangi bir dernek, parti, örgüt adına burada toplanmadık. Sadece acı bir olaya insanların tepkisini göstermek için buraya geldik. Duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağır kulaklara, kör gözlere karşı, çıkarabildiğimiz kadar ses çıkararak bu anma etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.