'Ayla' filmi, Güney Kore'de vizyona giremedi: Yer yok!

Türkiye’nin 90. Oscar Ödülleri için adayı olan ‘Ayla’ filmi Güney Kore’de vizyona giremedi. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Güney Koreli bir kız çocuğu ile Türkiyeli bir askerin gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan filmin vizyona girmeme gerekçesi olarak, sinemalardaki doluluk gösterildi. Yetkililer, “Sinema salonlarının bir yılı dolu, yer yok” dediler.

Ali Eyüboğlu, Milliyet’teki köşesinde konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

"İzleyen her Koreliyi ağlatan 'Ayla' filmi, Türkiye’de vizyona girdi, ama Güney Kore’de giremedi. Gösterilen gerekçe şu:

Gerçek sebep bu mu, yoksa sürekli kendi yıldızlarını yaratıp, onlarla film çeken Güney Korelilerin pastadan yabancılara pay vermek istememesi mi? Onu bilemem, ama şunu söyleyebilirim. Şayet Türkiye’nin en zor zamanında yardım ettiği Güney Kore’de güçlü bir lobisi olsa, bir şekilde sinemalarını açarlardı “Ayla”ya. Çünkü Türkler kadar Güney Korelilerin de filmi bu…

"Ayla"nın Seul’de galası oldu, ama Türkiye’nin Seul’de düzenlediği Film Festivali’nde… Açılışa davet edilen bir avuç Güney Koreli izleyebildi filmi… “Ayla”nın ülke çapında vizyona girememesi sadece bize değil, Güney Kore halkına da haksızlık.”

Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jin’in yer aldığı film, Kore Savaşı'nda yaşanan dramatik bir hikâyeyi anlatıyor.