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Kültür-Sanat

'Ayla' ABD'den ödülle döndü

İki gün gösterilmesi planlanan film, izleyicilerin yoğun talebi sonucu açılan ek salonlarda dört gün boyunca gösterildi

06 Mart 2018 20:19

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, ABD'de düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Ayla, 1994'ten beri dünyanın dört bir tarafından uzun ve kısa metraj filmleri, belgesel, animasyon ve öğrenci filmlerini izleyiciyle buluşturan festivalde, "En İyi Yabancı Film" ödülü ile izleyici oylarıyla belirlenen "En İyi Film" ödüllerini kazandı.

İki gün gösterilmesi planlanan film, izleyicilerin yoğun talebi sonucu açılan ek salonlarda dört gün boyunca gösterildi.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

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