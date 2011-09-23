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Spor

Aykut ve Çağlar, takımla çalışmaya başladı İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 18:37

-Aykut ve Çağlar, takımla çalışmaya başladı İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yapacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.  Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 7'ye 2 top kapma çalışması ve dar alanda iki grup halinde minyatür kale maç yaptıkları bildirildi. Bu bölümde kaleciler Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin ve Eray İşcan'ın, kaleci antrenörü Claudio Taffarel yönetiminde özel bir çalışma gerçekleştirdikleri, idmanın son bölümünde ise şut ve duran top antrenmanı yapıldığı kaydedildi. Sağ kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer alamayan Emmanuel Eboue'nin takımdan ayrı salon çalışması yaptığı, sağ diz iç bölgesine aldığı darbe sebebiyle tedavisi süren Fernando Muslera'nın ise salon çalışmalarına başladığı ifade edildi.  Servet'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kaleci Aykut ile Çağlar'ın takımla birlikte çalışmaya katıldığı dile getirildi.  Galatasaray, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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