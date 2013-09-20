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Spor

Aykut Kocaman'ın eşi Arzu Kocaman'ın anneannesi vefat etti

Emine Atakal, yüksek tansiyon nedeniyle 95 yaşında yaşamını yitirdi

20 Eylül 2013 09:43

Gelibolu Devlet Hastanesi’nde 10 gündür yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gören Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın eşi Arzu Kocaman'ın anneannesi Emine Atakal, dün doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Atakal’ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi bugün, Yazıcızade Mahallesi Hacı Geçici Sokak’taki evinin önüne getirildi. Burada dua okunup, hellallik alınmasının ardından Atakal’ın cenazesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi’ne götürüldü. Burada ikindide düzenlenen törene, Atakal’ın torunu Arzu Kocaman, eski milli futbolcu ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman , CHP ’li Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve yakınları katıldı.

Aykut Kocaman, eşi Arzu Kocaman ile camide taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Atakal’ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Alaeddin Kalfa Mezarlığı’na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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