Aykut Kocaman'dan yayıncı kuruluşa sitem

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, kazanmayı amaçladıklarını ve Göztepe’nin sert bir rakip olduğunu dile getirdi.

Güntekin Onay’ın ve Tümer Metin’in Valbuena hakkındaki yorumlarına, ‘’ Yayınınızı izledim. Daha çok Valbuena, koşu mesafesi konuşuluyor. Halen koşu mesafelerinin ardından insanlara bir şeyleri anlatmak en kibar tabirle yanlış’’ diyen Kocaman’ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

Aykut Kocaman’ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

''İçeride oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz''

Devre arasına girerken en büyük umudum son haftalardaki kadroyu antrenmanlarla pekiştirmekti. Küçük küçük düzeltmeler yapabilmek istedik. Bunu yapabildiğimiz söylenemez. Arka arkaya sakatlık problemi oldu. Bu akışı istemediğim ölçüde değiştirdi. Bu işin bir bölümü. Şimdi başka bir bölüm başlıyor. Son derece heyecanlıyız. Bu heyecan zarar vermemeli. Hem taraftar hem de oyuncular açısından. İçeride oynamanın avantajlarını kullanmak istiyoruz.

''Çok kolay olmayacak''

Kazanmayı başarabilirsek, kazanan takım olma yolunda irade koymuş olacağız. Bıraktığımız yer fena değil. Daha da iyi olacak diye görünüyor. Kazanmak ve daha da üste çıkmak istiyoruz. Bundan sonraki 5 maç için de moralimizi yükseltecek ve puan katkısı oluşturacak bir durum yaratmak istiyoruz. Göztepe beklentilerin çok daha üzerinde yer alan, organizasyon şemasıyla dikkat çeken bir takım. Çok kolay olmayacak. Maçın nereye gideceğini kestirebilmek kolay değil. Her iki takım da oyunun kontrolünü almak için çaba gösterecek.

Yayıncı kuruluşa sitem

Yayın yapanlar, yayıncılar için canlı yayın elbette kolay değil. Biraz daha olumlu taraftan konuşmayı denemeleri insanların da hayata, duruma, oyuna, teknik direktöre bakışını etkileyebilir. 15-20 dakika tesadüf ettim. Yayınınızı izledim. Daha çok Valbuena, koşu mesafesi konuşuluyor. Halen koşu mesafelerinin ardından insanlara bir şeyleri anlatmak en kibar tabirle yanlış.