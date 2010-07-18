-AYKUT KOCAMAN'DAN FUTBOLCULARA UYARI GENK (A.A) - 18.07.2010 - Fenerbahçe'de Teknik direktör Aykut Kocaman, ETL-Dom Kupası Turnuvası'nda dün FC Köln'e karşı alınan 5-2'lik yenilgiden sonra futbolcuları uyardı ve ''Kendinizi toparlayın. Bunun böyle devam etmesine izin vermeyeceğim'' dedi Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika'nın Genk kentindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, futbolcular ile yaptığı toplantıda, dün ortaya konan oyunun Fenerbahçe'ye yakışmadığına dikkati çekerek, ''Futbolculuk kariyerimin en kötü günlerinden birini yaşadım. Sizler için de aynı olduğunu tahmin ediyorum. Kendinizi toparlayın. Bunun böyle devam etmesine izin vermeyeceğim. Kimse vazgeçilmez değildir. Fenerbahçe'de oynadığınızı aklınızdan çıkarmayın. Bizde tek yıldız kulüptür, Fenerbahçe'dir'' dedi. Fenerbahçe'nin bu sabahki idmanında, Köln karşılaşmasında yer almayan ve oyunda az kalan oyuncular, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda kaleci Volkan Demirel ile diğer kaleciler ayrı çalıştı. İdman sonrasında Alex'in, Aykut Kocaman ile saha içerisinde bir süre konuşması dikkati çekti. Fenerbahçeli futbolculara bugün öğleden sonra izin verildi. Sarı-lacivertliler, yarın kamp yaptıkları Genk'de, Belçika 1. Lig takımlarından KRC Genk ile 3. hazırlık karşılaşmasını yapacak.