Aykut Kocaman: Yaşananlar kabus gibi

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolda şike iddialarıyla ilgili yaşananların hiç hoş olmadığını belirterek, ''Açıkçası kabus gibi. 104 yıllık ulu bir çınar olan Fenerbahçe'yi yaşanan olayların dışına çekmek lazım'' dedi. Kocaman, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezona başlarken bütün plan ve programlarının şampiyonluğun verdiği haz ve özgüvenle yaptıklarını, 1 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına başladıklarını kaydetti.







Kocaman, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü 100 yıl sonra yaşayanların da göreceğini vurgulayarak, şunları söyledi:



''100 yıllık tarihi boyunca Fenerbahçe'yi bir takım insanlar yönetti, bundan sonra da yönetecekler. Pek çok insan da Fenerbahçe'nin çevresinde olacak. Yanlışlıklar varsa eğer, yapılan yanlışlıklarla Fenerbahçe'yi bir arada tutmamak lazım. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Eğer hukuki sürecin içinde 'gerçekten bu böyle olmuş' deniyorsa boynumuz kıldan ince. Herkes o zaman cezasını çekmeli. Sportif anlamda da bir bağlantı varsa çekmeli.''





'YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANCIM SONSUZ'



Yaşananların lehlerine sonuçlanacağına inandığını ifade eden Kocaman, ''Yüce Türk adaletinin en ince ayrıntısına kadar olayları değerlendirerek, karar vereceğini biliyorum'' diye konuştu.



Kendisinin ve futbolcularının sadece sahada yaşadıklarını anlatabileceklerini dile getiren Aykut Kocaman, şöyle devam etti:



''Sivasspor maçında belki 4-5 dakika daha olsa bir kez daha şampiyonluğu yitirecektik. Son maça kadar çok çok dirençli rakiplerle oynadık. Bu takımları alt edebilmek çok güçtü. Ancak bizim kalitemizde yüksek inanca sahip bir takımın yapabileceği bir durumu bu futbolcu arkadaşlarımız kenetlenerek başardı. Şampiyonluk yarışı içinde biz de kendi aramızda 'Bu kadar dirençli rakipler, zaman zaman niye direnci düşük şekilde rakip takımlara karşı oluyor, diğer tarafa doğru neler oluyor' diye düşündük. Şimdi basından okuyoruz, falan futbolcu filan futbolcu diyorlar, ama o futbolcular bize karşı en iyi oynayan oyunculardı.



Hiç bu konuda gocunmaya çekinmeye gerek yok. Hatası olanlar varsa Fenerbahçe kulübünün etrafında, bir şekilde işgüzarlık yapan veya Fenerbahçe ile toto oynayan insanlar varsa cezalarını çekmeli. Ama burası ulu bir çınar. Futbolculuk çok zordur. Ölüm sınırında insanların performans ortaya koyduğu, ağır bir spordur. Bu kadar ağır bir sporu yapan oyuncuların döktükleri terlerin karşılığını istemeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bunu seslendirmeye devam edeceğim. Ama hatalılar kimse ben de dahil olmak üzere kimse cezalarını görmeli. Yüce Türk adaletinin en ayrıntısına kadar düşünerek karar vereceğine inancım sonsuz.''





'ŞU AN TRANSFERİN OLABİLECEĞİ BİR DÖNEM DEĞİL'



Aykut Kocaman, bu durumun transferi nasıl etkileyeceğiyle ilgili soru üzerine ise ''Şu an transferin olabileceği bir dönem değil. Sadece oyuncuları dışardan soyutlayarak, sahanın içine döndürme çabamız var'' dedi. Geçen sezon takımda kiralık oynayan Yobo'nun yine kendilerini istediklerini bildiklerini kaydeden Kocaman, ''Fakat bir kaç günlük periyotta öncelik sırasında bazı şeyler ön plana çıktı. Bir kaç gün daha beklemek lazım. Yobo'nun takımın içinde olmasını çok istiyorum'' şeklinde konuştu.





'TÜRK FUTBOLU ÇÖKMELİ, YENİDEN İNŞA EDİLMELİ'



Aykut Kocaman, dün basınla yaptığı sohbet toplantısında Türk futbolunu bataklığa benzetmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:



''Ben bunu Fenerbahçe'ye gelmeden önce de söyledim. Türk futbolunda temizlik böyle olmaz. Daha önce de 'Her alanda Türk futbolu çökmeli, yeniden inşa edilmelidir' dedim. Bataklık bunun başka bir versiyonu, bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa 'Fenerbahçe yaptı, öbürü yaptı, öbürü yapmadı' değil söylemeye çalıştığım. Bütün yapısı itibariyle futbolumuz yanlış bir zemindedir. Bu olaylarla bunu bağdaştırarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Büyük Türk futboluna baktığımız zaman hakikaten bataklık. Kimin nerede olduğu nasıl geldiği belli olmayan, futbolun içinden gelen insanların futbolda söz sahibi olamadığı, gerçek aktör olan futbolcuların hep piyon olarak kullandığı bir dünya futbol dünyamız. Böyle bir dünyada da bu tip sorunların yaşanması doğal bir şey. Benim ağırıma giden Fenerbahçe'nin burada öne çıkması.''

(sürecek)



Futbolcularının çok istekli çalıştığını vurgulayan Kocaman, ''Başta kaptan Alex olmak üzere futbolcularım son derece istekli çalışmalara başladı. Alex'i özellikle söylemek istiyorum. Çünkü 2 sene önce sezon başında Alex burada olmadığı zaman sitemimi belirtmiştim. Bugün bunu da belirtmem lazım. Gerçekten önemli kaptanlık yaptı, çok istekli çalışıyor. Arkadaşları da iyi çalışıyor'' diye konuştu.

Kamp programı ve yapacakları hazırlık maçları konusunda bilgiler veren Kocaman, hazırlık maçlarının ardından lige geçen sezona göre daha hazır başlayacaklarını ifade etti.



''Sezona çok problemli başlamıştık. Avrupa'dan elenmiş, ilk yarıyı Fenerbahçe'nin standardının altında bitirmiştik. Yeni Malatyaspor maçından sonra 'Elimizde kalan lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz' demiştik. Trabzonspor, Manisaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantepspor kısaca tüm takımları yendik, bir tek Bursaspor ile berabere kaldık. Oyuncularımın Yeni Malatyaspor maçından sonra şapkayı önlerine koyup 'ne yapıyoruz' sorusunun cevabını hem bireysel hem grup olarak vermesinin ardından ortaya koydukları büyük mücadeleyle şampiyon olduk.''





'FUTBOLCULARIN ETKİLENMEDİĞİNİ SÖYLEMEK ANLAMSIZ'



Aykut Kocaman, futboldaki şike iddialarıyla ilgili yaşanan gelişmelerden futbolcuların da etkilendiğini belirterek, ''Futbolcular da insan. Bu belirsizlik çok doğal olarak zihin dünyalarında belirsizliğe yol açacaktır'' dedi.

Oyuncularının tamamen sahaya konsantre olmaları için çalıştığını kaydeden Kocaman, ''Ama bu olaylardan etkilenmeyeceklerini söylemek anlamsız. Hiçbirimiz robot değiliz. Yabancı oyuncuların reaksiyonun ne olacağını bilmiyorum. Yarından itibaren takım tamamlanacak. Oyuncular da basın toplantısı yapacak, sizlerle konuşacak. Olayın nereye gideceğini görmek lazım'' diye konuştu.