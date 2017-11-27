Aykut Kocaman: Yarışa ortak olacağız

Süper Lig’in 13 haftasında konuk olduğu Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman,''Bu galibiyet özgüven kazanmamız için önemliydi'' dedi.

Şanssızlıklar geride kaldı mı? sorusuna Kocaman, ''Maçın belli bölümlerinde bazı şeyleri yapmamızı engelleyen kaygılar oldu. Bu galibiyet takıma olumlu yansıyacak. Yarışa ortak olacağız." cevabını verdi.

Özgüven için önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman "Yüksek şiddetli bir maç oldu. Gol bizim adımıza bu işin güzel tarafıydı. İlk yarısında öne geçme gayreti ile istediğimizi başardık. Antalyaspor çok güçlü bir takım. Sıralamada oldukları yer ile kaliteleri eşleşmiyor. Özgüven arttırmamız adına kazanmak önemliydi. İlk yarıda istekliydik. İkinci yarı özellikle İsmail'in ayağındaki topu kaptırdığı ana kadar farkı arttırmaya çalışıyorduk. O pozisyondan sonra takımda kırılma oldu ve Antalyaspor oyunun içine girmeye çalıştı. Böyle bir maçı, böyle bir dönemde kazandığımız için oyuncuları kutluyorum." dedi.

''Yarışa ortak olacağız''

"Şanssızlıklar geride kaldı mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Aykut Kocaman "Daha evvel, Antalyaspor'un girdiği pozisyonların çok daha azının olduğu karşılaşmaların bazılarını berabere bitirdik, bazılarını kaybettik. Maçın belli bölümlerinde bazı şeyleri yapmamızı engelleyen kaygılar oldu. Bu galibiyet takıma olumlu yansıyacak. Yarışa ortak olacağız." diye konuştu.

''Takım için en doğru kararı alacağız''

Vincent Janssen'in cezalı duruma düşmesi, Roberto Soldado'nun sakatlanarak oyundan çıkmasıynın ardından gelecek hafta Kasımpaşa maçında nasıl bir tercih yapacağı sorulan Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'de bütün gayretim bir oyuncu, iki oyuncu, olmazsa olmaz 2-3 oyuncu haline düşürmemeye çalışmaktır. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada süreç uzun sürdü. Önümüzdeki hafta nasıl olacak bilmiyorum ama temel amacım bunların üstesinden gelmek. Arada bir kupa maçı var. Bir haftada neler olabileceğini göreceğiz. Vincent Janssen cezalı, Roberto Soldado'nun durumuna bakacağız. O da oynamazsa, takım için doğru bir karar almak için bakacağız." açıklamasını yaptı.