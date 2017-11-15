Aykut Kocaman yapay zekâyı anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zekâ konusunun ele alındığı Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı.

Kocaman, İstanbul Volkswagen Arena'da, 1500 kişinin katılımıyla düzenlenen zirvede, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda futbolun bilimden faydalandığına ve bu sayede birçok önemli bileşeni bir arada barındırdığına değinen Kocaman, bu bileşenlerin arasında yer alan teknik veri, taktiksel veri ve en önemlisi de insan faktörünün önemli olduğunu söyledi. Kocaman, teknolojiyi kullanarak bu bilinmeyenleri olabildiğince anlamlandırıp azaltmanın ne kadar kıymetli olduğunu belitti.

Kocaman, futbolun içerisinde yer alan verileri ekibiyle birlikte oldukça yoğun olarak inceleyip analiz ederek bu bilinmeyenlerin seviyesini nasıl daha az ve iyi hale getirebileceği konusunda her geçen gün daha çok çalıştıklarını sözlerine ekleyerek sunumunu sonlandırdı.