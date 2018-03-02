Aykut Kocaman: Tekmeler, tokatlar, uydurma fauller; sonra eze eze yendik diyorlar

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Aykut Kocaman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçta yaşanan olaylara değinen Kocaman, ‘Burası başka bir yer olmuş, kazanmamız mucize’ ifadelerini kullandı. İşte Aykut Kocaman’ın açıklamaları…

"Adamları büküyorlar"

Burada maç kazanmamız mucize. Maç değerlendirmesi yapmayacağım. Nesini anlatacağım maçın? Burada acayip şeyler oluyor. İki tane en tecrübeli hakem diye bakıyorsunuz, bükülüyor adamlar. Ne diyelim, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmak önemli.

"Ondan sonra eze eze yendik diyorlar"

Tekmeler, tokatlar, her şey… Dokunmadan fauller. Ondan sonra eze eze yendik diyorlar. Eze eze mi? Ezdirme mi? Burada hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Adamları da anlıyorum, burası başka bir yer olmuş. Kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu.

"En az 2-3 oyuncuları atılmalıydı"

Bize çıkan kırmızı kartlarla ilgili %100 haklı hakem, %100 haksız oyuncularımız ama öbür tarafta Beşiktaş’ta en az 2-3 oyuncu daha atılması gerekiyordu. Dört gün önceki maçta da hakemin yanlışlarıyla maçın şekli bir anda döndü. Adamları da anlıyorum, haksız da değiller. Burası başka bir yer olmuş. Kazanabilirdik de ama kazanma şansımız yok gibi gözüküyordu. Söyleyecek bir şeyim yok, nesini anlatayım?