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Spor

Aykut Kocaman: Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım

Aykut Kocaman: Fenerbahçe şampiyon olursa en mutlu olacak kişilerinde başında gelirim

05 Ocak 2014 12:22

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yurt içinden ve dışından teklifler aldığını doğrularken, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe ayrılığı sonrası ilk defa Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Zamanını ailesine ve kendine ayırdığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, inzivaya çekildiğini ifade etti.

Sarı-lacivertli takımı bıraktıktan sonra bir çok teklif aldığını vurgulayan Kocaman, "Medyada yer alan haberler doğru. Yurt içinden ve dışından teklifler aldım. Benimle şu anda ilgilenen bazı milli takımlar da var. Ancak bu süreç benim adıma yenilenme dönemiydi. Tekliflerin hepsini reddettim. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dedi.

İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Fenerbahçe şampiyon olursa en mutlu olacak kişilerinde başında gelirim. Bu camia iki buçuk yıldır yaşadığı zorlukların ardından şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçeli futbolcuları izlediğimde sanki kendi öz evlatlarımı izliyor gibiyim. Bu takımdaki oyuncuların her biri benim evladım gibi" diyerek, sözlerini tamamladı.

 

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