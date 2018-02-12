Aykut Kocaman: Lig, herkes için yeniden başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir galibiyetini değerlendirirken "Lig yeniden başladı. Sadece bizim için değil, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir için de yeniden başladı" dedi.

"Lig herkes için yeniden başladı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmeleriyle ligin herkes için yeniden başladığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı dileyerek başladı.

Daha sonra karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kaybetseydik de şampiyonluğu son ana kadar zorlayacaktık. Tabii ki zor olacaktı bu futbol aleminde. Kazanınca şampiyonluğun ana favorisi haline de gelmedik. Bize bu galibiyet büyük bir moral ve öz güven verdi. Aytemiz Alanyaspor maçını buna bağlamamız lazım. Sadece bizim için değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geriden gelenler için de lig yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in ligin en organize takımı olduğunu aktaran Kocaman, "Aynı şeyleri ısrarla, sabırla yapmaya çalışıyorlar. Oyunu bütün olarak düşündük. Esas olan topu üç direğin arasına sokabilmektir. Çok daha güçlüsünü Trabzonspor'a karşı yaptık ama öne geçemedik. Maçın başındaki hamlelerimiz sonuçlar verdi. Öne geçtikten sonra oyunu koruma düşüncesi fazlalaşıyordu, bugün ana plana daha uygun hareket ettik. Üçüncü bölgede, rakibin en etkili alanında rahat hareket etmelerine şans tanımadık. İstediğimiz her şey hemen hemen oldu" şeklinde konuştu.

"(Beşiktaş'ın erteleme talebi) Yanlış bir talep"

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih'le yapacağı maçları gerekçe göstererek, Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ertelenmesi isteğinin sorulmasına şu cevabı verdi:

"Biz 2012-2013 sezonunda oynanabilecek 65 maçın 64'ünü oynadık. Bir kere bile böyle bir talebimiz olmadı. Sezon başında belli olan bir fikstür, çok anlamlı bir talep değil. Yanlış anlaşılmasın, doğru neyse o yapılsın. Beşiktaş'ın, Bayern Münih maçı ile bizim kupa müsabakasının alakası yok. Bu talebin anlamını ben anlamadım. Maçın olduğu tarihe bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bizim de bundan faydalanma durumumuz yok. Yanlış bir talep."

Erteleme kararının alınacağını düşünmediğini dile getiren Kocaman, "Fenerbahçe maçından sonra Bayern Münih karşılaşması olur, ulusal durum deriz, bizi o dönemde düşünmeyenlere rağmen ben düşünürüm o zaman. Öyle bir şey de yok. Sanmıyorum erteleme olacağını" değerlendirmesinde bulundu.

Oyun planı hakkında

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir karşısında önde baskı kurmalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Oyunu bütün olarak görüyorum. Savunmayı ön taraftan başlattık. Bana karşı yıllardan beri değiştirilemeyen bir algı var, savunma, savunma... Ben buna topu geri almak diyorum. Bunun ciddi riski de var. Geçişlere uygun bir durum. Sevilla karşısında bunu yaptılar. Sadece önde baskı gibi düşünmemek lazım, magazinleştirmek ve ucuzlaştırmak doğru değil."

Daha iyi oynadıkları maçlar olduğunu ifade eden Kocaman, "Anlık tek maç üzerinden gidiyoruz. Bu maç da Trabzonspor karşılaşması gibi olabilirdi. Başakşehir'in kendi çapları açısından cılız ataklarından biri gol olabilirdi. Hep sonuç üzerinden gidiyoruz. Bütündeki problemleri göz ardı ediyoruz. Sezonun pek çok bölümünde böyle oynadık. Fark ise bugün rakibin kalibresinin yüksek olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Omuz sakatlığından sonra bugün tekrar sahalara dönen Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paulo hakkında da konuşan Kocaman, "Doku 3 haftada kendini onardı. Oynaması riskliydi. Kişisel olarak sporcu sağlığına önem veririm. Oynama konusunda baskı yapmam. Giuliano oynamak için ısrar etti. Ters bir durumda nüksetse ameliyat gerekebilir ve 2-3 hafta daha sakatlığı uzayabilirdi. Milli takıma da gidemeyebilirdi. Zor bir milli takımı var. Bu riski de içinde barındırarak oynamak istedi. Kulüp ve kendi için güzel bir yaklaşımdı." ifadelerini kullandı.

Kocaman, geçen haftalarda hakemler için söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise "Söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Bu maç hiçbir şeyi değiştirmez." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, kendisinin üzerindeki baskının sezon sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sezon sonuna kadar kolay bitecek bir baskı değil. Eğer Başakşehir bu seviyelerde oynarsa 5-6 yıl sonra onlar için de baskı olacaktır. Büyük takımların genel dinamiklerinden biri baskıdır. 3 Temmuz'dan sonraki 1-2 yıl Fenerbahçe için sıcak dönemdi ve cevap verme ihtiyacı vardı. O dönemde Fenerbahçeliler birbirine destek verdi. Sonraki süre öyle değil. Sezon sonu kongre de dahil, taraftarı da içine alan baskının son derece yoğun olacağı gözüküyor. Beşiktaş'ı sahasında yenmek için oynayacağız, orada kazansak da bu baskı sezon sonuna kadar bitmez."

(beIN SPORTS)