Aykut Kocaman: İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, kazandıkları için mutlu olduklarını ve ilerleyen haftalarda çok daha iyi duruma gelebileceklerine dikkat çekti.

Kocaman’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Belki maç için bir durum değerlendirmesi yapmak gerek. Öne geçme ihtimalimizin olduğu bir maçtı. İki takımın yapısından ötürü bunu söylüyorum. Zaten yapabileceğimizi gördük, sonrası da önemliydi. Öne geçmeyi başardık. Belki 2-3 dakikalık bir oyunu kontrol etme durumu hissettik ve kendi oyunumuza devam ettik.Doğru şekilde başardık. En büyük kazanım buydu. Bu şekilde devam etmek bize faydalı olacak.

Bunu yaparken ligin organizasyon açısından, sahada ne yaptığını bilen, dönüşleri kuvvetli bir takımla oynadığımızı biliyorduk. Kendi sahalarında oynadılar. Kazanmayı başarırlarsa bizim de üstümüze çıkma durumları vardı. Bizim için en büyük kazanım buydu.

''İkinci yarı kontrolü ele aldık''

Oyunu bizim daha fazla kontrol etmemiz ihtimali yüksek görünüyordu. Hem tutkulu ve hem de coşkulu bir taraftar vardı. Basit hatalar yaparsak oyun dengemiz bozulur demiştik. Top kayıpları sebebiyle böyle bir durum oldu. Sonra kontrolü elimize almaya çalıştık. Biraz pozisyon kayıpları yaşadık, ataklara çeviremedik. Etkili değildik. İkinci yarı bunun üzerine konuştuk. Rakip üzerimize geldi. Fakat daha sonrasında kontrolü ele aldık. Yapmak isteyip yapamadıklarımızı yapma fırsatı yakaladık. Böyle bir dönemde çok değerli bir galibiyet oldu.

‘’İyi takım görüntüsü vermek mutluluk verici''

İyi bir takım görüntüsü veriyorsak memnuniyet verici. Ama benim beklentim bir adım daha yukarıya çekmek.bunu yapabilecek bir oyuncu grubuna sahibiz. Oynamayan 4-5 oyuncu var. Ama zaten lig uzun bir maraton. Sakatlık, maç trafiği, form durumu oluyor. Kişilere bağlı olmadan bir düzen takımı olmalıyız. Türkiye’deki antrenörler için düzen kurmak en zor aşama. Düzen dediğimiz yerlerde bazı fedakarlıklar gerekiyor. Ama tahammül yok. Sıkıntılar yaşıyorsunuz bu dönemlerde. Kim oynarsa oynasın aynı şeyleri yapan bir grup haline gelmek istiyorduk. Şu anda tam o seviyede değiliz ama oraya doğru gidiyoruz.

Bu maç çok önemli bir virajdı. Rakibin durumundan ötürü böyle söylüyorum. Karabük ve Konyaspor maçları var. Bu maçın bize büyük katkısı olacağını söyleyebilirim.