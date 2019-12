Aykut Kocaman: Filmin nasıl başladığı önemli değil, nasıl bittiği önemli

T24

'EN ÖNEMLİSİ İSTİKRAR'

'NIANG, RİSK UNSURUNUN AZ OLDUĞU BİR TRANSFER OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin, başlangıç için güzel bir skor olduğunu ifade ederek, ''Ancak filmin nasıl başladığı değil nasıl bittiği önemli. Umarım filmin sonu bizim adımıza güzel olur'' dedi.Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçında aldıkları 4-0'lık skoru ''Başlangıç adına son derece başarılı güzel bir skor oldu. Ancak filmin nasıl başladığı önemli değil, nasıl bittiği önemli. Umarım filmin sonu bizim adımıza güzel olur'' şeklinde değerlendirdi.Fenerbahçe'nin her zaman görmek istediği gibi son derece ciddi, istekli ve iştahlı bir şekilde maça başladığını, görüntünün net olduğunu anlatan Kocaman, maça ilişkin özetle şu değerlendirmeyi yaptı: ''Bu istekli oyunun arkasından goller de arka arkaya gelince oyundaki durumumuz ivme kazandı, rakibin direnci düştü. İlerleyen dakikalarda bu avantaj olarak döndü bize. Bu hep yapmaya çalışacağımız, hep istediğimiz, ileride daha da iyi olmasını beklediğimiz şeydi. Sahanın her tarafında rakibe baskı yaptık, hücumlar ataklar ürettik. İkinci yarı Stoch'un söylediği gibi hem skor avantajı hem de aşırı sıcak oyunun kalitesini biraz daha etkiledi. Sıcağın özellikle bizim stadımızda daha çok olduğunu söylüyorlar sporcu arkadaşlar. Antalyaspor'un oyunda tutunma arzusunun yüksek olması maçı biraz daha dengeledi. Beklediğim tek şey ikinci yarı ciddiyetti, ufak ufak sapmalar oldu, bunları biraz tedavi etmemiz gerekiyor."Kocaman, Semih'in bugünkü performansı hatırlatılarak bundan sonra oyuncu tercihlerini nasıl yapacağı yönündeki bir soruya, ''Süreklilik yakalayabilecek oyuncuları tercih edebilmek en önemli ölçüt olacak'' yanıtını verdi.Kocaman'ın konuşması özetle şöyle: ''Nasıl seçim yapacağımı şu anda bilemiyorum. Durumlarına bakacağız. Doğru olanı, o günkü şartlarda doğru tercihi seçmeye çalışacağız.Zaman zaman benim doğrum takım adına doğru olmuş olabilir zaman zaman hata da olabilir. Önemli olan futbolcuların üretkenliklerini ne kadar geliştirdikleri. En önemlisi istikrar. Süreklilik vadeden oyuncular her zaman antrenörler için tercih nedenidir. Süreklilik yakalayabilecek oyuncuları tercih edebilmek en önemli ölçüt olacak. Ne verdikleri, ne vaat ettikleri ve bunu ne kadar sürdürüyor olabilmeleri önemli. Umarım ve dilerim bu anlamda seçenek şansım daha fazla olur ve hata oranım az olur. 31 oyuncumuz var 4'ü kaleci. 27 futbolcudan sahaya çeşitli 11'ler sürerken doğru ve yanlışlar olacaktır. Bunları ne kadar azaltabilirsek, hem Fenerbahçe hem şahsım adına olumlu olacaktır.''Kocaman, Niang'ın transferinin ardından Semih'in iyi oynadığının hatırlatılması üzerine ''Semih'in iyi oynaması Niang'ın gelişine bağlıysa, her hafta yeni bir oyuncu transfer edemeyiz. Bence bununla ilgisi yoktur, en azından ilgisinin olmamasını diliyorum. Her futbolcu yeteneğini her zaman sahaya en iyi şekilde yansıtmalıdır'' diye konuştu.Yapılacak transferlerle ilgili bir soruyu Aykut Kocaman, ''Transfer sezonu bitene kadar her şey açıktır. Fenerbahçe, eksik görürse, hem eksiğini tamamlama, hem de gelecekte yaşayacağı sorunlar nedeniyle transfer yapabilir'' ifadesini kullandı.Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki PAOK maçıyla ilgili soru üzerine de ''Ciddiyetini korumuş kadro kalitemizle 3 kulvarda yürümek amacındayız. PAOK da bu istasyonlardan bir tanesi. Young Boys karşısında başarılı olamadık, inşallah PAOK karşısında bunu telafi ederiz'' dedi.Kocaman, Volkan Demirel'i sakatlığının daha da artmaması için değiştirdiğini bildirdi.Son olarak yeni transfer Niang ile ilgili değerlendirme yapan Kocaman, Senegalli futbolcunun son 5-6 yıllık performans periyoduna bakarak sürekliliğinin ön plana çıktığını anlattı.Kocaman'ın yeni transferiyle ilgili sözleri şöyle: ''Yeni umut, yeni hedef, hem onun adına hem bizim adımıza beklentiler yüksek. Süreklilik...Son 5-6 yıllık periyodunda görülüyor, son derece tecrübeli bir oyuncu. Bize benzeyen bir futbol yapısından geliyor. Umarım bu konuda yanılmayız.Marsilya...Karışık demeyelim ama biraz daha coşkunun, baskının, gerginliğin yüksek olduğu kulüplerden birisi olarak görülüyor. Adaptasyonunun kısa olacağını vadediyor. Her transfer insana yapılan bir yatırımdır ve risk taşır. Risk unsurunun az olduğu bir transfer olduğu görülüyor.Umarım yanılmayız.''