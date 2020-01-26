Aykut Kocaman: Deprem öncesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk eden İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç öncesi açıklamalarda bulundu. Elazığ ve çevre illerinde yaşanan deprem ile ilgili de görüşlerini belirten Kocaman, ''Biraz öncesinde de bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba'' ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, İH Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamasında Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile ilgili, "Deprem sonrasında bir şeyler yapmaya çalışmak yerine öncesinde önlemler alınması gerektiğini" dedi.

"Gerçekle sıkıntısız yüzleşebiliriz"

Kocaman açıklamasının devamında, ”Bizimkisi biraz eğlence sektörü, bir de hayatın gerçeği var. Yurdumuzun bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Başta Elazığ ve Malatya’yı direkt etkileyen yıkıcı bir depremle karşılaştık.



Ölenlere rahmet, geride kalanlara şifa diliyorum. Deprem sonrasında kenetlenip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bu bir gerçek ama biraz öncesinde de bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba. Buna yoğunlaşabilirsek, ilerleyen günlerde yine karşılaşacağımız bu gerçekle sıkıntısız yüzleşebiliriz gibi geliyor” diye konuştu.