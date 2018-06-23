Aykut Kocaman, Ali Koç ile arasındaki tazminat diyaloğu hakkında konuştu

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman'ın tazminat polemiği günlerdir sürüyor.

Yerine Cocu'nun getirildiği Kocaman'ın tazminat alıp almayacağı tartışılırken, önceki gün 1.5 milyon Euro'sunun peşin olarak verildiği iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe eski teknik direktörü Kocaman, bu söylentiler hakkında Spor Arena'ya konuştu.

Kocaman, "Gerçekten 1.5 milyon Euro aldınız mı?" sorusuna alaycı bi ifadeyle "Benim yerime birileri tahsilat mı yapıyor acaba?" dedi. Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

"Sen gazetecisin. Böyle doğru olmayan haberler nasıl çıkar? Yani bir insan nasıl yalan haber yazabilir? Ali Koç ile görüşürken herhangi bir tazminat isteğimin olmadığını söyledim. Sadece yardımcılarımla ilgili taleplerde bulundum. Onlar iş bulana kadar haklarının verilmesini rica ettim. Ancak Ali bey çok kibar bir insan, 'Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz' dedi."

Yani Aykut Kocaman talepte bulunmamasına rağmen Ali Koç, kendisine son derece kibar bir biçimde hakkını vereceğini iletmişti. Bu konu ne Kocaman'ın ne de Ali Koç'un gündeminde olmamasına rağmen ve herhangi bir ödeme ya da anlaşma yapılmamış olmasına rağmen söylentiler çıkmış ve Kocaman rahatsız olmuştu. Tecrübeli teknik direktör, bu rahatsızlığı gidermek adına kamoyuna Hürriyet aracalığı ile bu mesajı vermek istediğini belirtti. Ali Koç ve Aykut Kocaman arasında ne bir para pazarlığı var ne de böyle bir polemik. İki taraf da bu yapay gündemden rahatsızlar. Çünkü gündemleri çok farklı.