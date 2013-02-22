Kaymakamlık uyardı: Ayıyla karşılaşırsanız kaçmayın, konuşun

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kaymakamlık tarafından tanıtım için bastırılan kitapçık şeklindeki rehberde, ayı görüldüğünde yapılması gereken kurallar arasında 'ayıyla karşılaşırsanız kaçmayın konuşun' uyarısı dikkat çekti.

''Azdavay Yürüyüş Parkurları'' rehberde, ilçenin güzellikleri, yürüyüş için öneriler, parkurlar ve ulaşım bilgileri yer alırken, ayı görüldüğünde yapılması gereken kurallar da anlatıldı. Rehberde, ayı saldırıları, saldırı öncesi ve sonrası yapılması gerekenler maddeler halinde yazıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Coğrafi konum gereği Küre Dağları Milli Parkı'nda büyük bir ayı popülasyonunun olduğu hatırlatılan rehberde, ''Ayılardan korkmalı mısınız?'' sorusuna, ''Parklarda, ayı tarafından yaralanma riski çok azdır. Parkur belirleme çalışmalarında hemen her gün gördüğünüz ayı izleri ve dışkılarıyla mutlaka sizler de karşılaşacaksınız. Bölgede kendinizi güvenli hissetmek için ne yapacağınızı bilmeniz gerekir'' cevabı verildi.

Rehberde, güvenlik öğütleri kısmında yapılacak en iyi şeyin ayılarla karşılaşmaktan kaçınmak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Doğada en az 4 kişi ve üzeri gruplarla yürümeniz ve yürürken gürültü yapmamanız gerekiyor. Ayılar da insanlar kadar işitebiliyor. Bu yüzden varlığınızın farkına varan her türlü hayvan saklanıyor ve her hareketinizi gözlemliyor. Sakin olun ve paniğe kapılmayın. Bu durumda yanınızda ayı spreyi taşımanız, ayı izlerini takip etmeniz ve ayıya asla yaklaşmamanız gerekiyor.''

Ayı ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler bölümünde ise, şu öneriler yer aldı:



'Normal ses tonuyla ayıyla konuşun'



''Ayı yakınınızdaysa yavaşça geriye dönün. Sakın koşmayın. Sakin olun ve bilinçli hareket edin. Bu davranış ayıyı sakinleştirecek ve sizin bir tehdit oluşturmadığınızı düşünecektir. Normal bir ses tonuyla ayıyla konuşun. Böylelikle insan olduğunuzu anlayacak merakını giderecektir. Ayı spreyini hazır bulundurun, grup olarak yürüyün. Bölgeden uzaklaşın ya da yol değiştirin. Ya da ayının yol değiştirmesini bekleyin.''

Ayı saldırılarının pek çoğunun yara almadan sonuçlandığı belirtilen rehberde, bu tür saldırıların iki dakikadan az sürdüğü eğer uzun sürerse karşı koymak gerektiği kaydedildi.

Rehberde ayı saldırdığında yapılması gerekenlere ise şöyle yer verildi:



'Sizinle temaz ederse ölü taklidi yapın'



''Ayının hareketleri savunma amaçlı ise varlığınız ayıyı şaşırtır. Yavrularını koruma beslenme durumu olabilir. Sizi tehdit olarak algılayıp karşı koymak gerektiğini düşünebilir. Bu durumda ayı spreyi kullanılabilir. Sizinle temas ederse ölü taklidi yapın. Sindiğinizi göstermek muhtemelen saldırıyı sonlandıracaktır. Ayının sizi kolayca ters döndüremeyeceği bir pozisyonda bacaklarınızı ayırmış bir şekilde karnınızın üzerine yatın. Boynunuzu ve başınızın arkasını ellerinizle destekleyin. Ayının hareketleri saldırgan ise bu tür saldırılarda arabanıza sığının yanınızda yoksa ağaca tırmanın. Kaçamıyorsanız ölü taklidi yapmayın, saldırıya karşı koyun, sprey kullanın, ayının yenilgiyi kabullenmediğinizi anlamasını sağlayacak her şeyi yapın.''