-AYININ SALDIRISINA UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN KADIN ÖLDÜ GİRESUN (A.A) - 01.07.2011 - Giresun'un Keşap ilçesinde ayının saldırısına uğradığı ileri sürülen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karabulduk beldesinin Karşıyaka Mahallesi'nde, komşusuna ziyarete giden Saadet Demir(80) eve dönmeyince yakınları jandarmaya bilgi verdi. Jandarmanın başlattığı arama çalışmaları sonucunda Demir, beldenin Yivdincik Deresi kenarında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Demir'in vücudunun birçok yerinde ayı pençesi izi ve çeşitli yaralar tespit edildi.