T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYININ SALDIRISINA UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN KADIN ÖLDÜ GİRESUN (A.A)

01 Temmuz 2011 22:10

-AYININ SALDIRISINA UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN KADIN ÖLDÜ GİRESUN (A.A) - 01.07.2011 - Giresun'un Keşap ilçesinde ayının saldırısına uğradığı ileri sürülen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karabulduk beldesinin Karşıyaka Mahallesi'nde, komşusuna ziyarete giden Saadet Demir(80) eve dönmeyince yakınları jandarmaya bilgi verdi.  Jandarmanın başlattığı arama çalışmaları sonucunda Demir, beldenin Yivdincik Deresi kenarında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Demir'in vücudunun birçok yerinde ayı pençesi izi ve çeşitli yaralar tespit edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24