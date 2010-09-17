T24 LogoT24 Logo
Dünya

AYİNDEN VAZGEÇEN SPİRU AİHM'YE BAŞVURACAK ATİNA (A.A)

17 Eylül 2010 17:22

-AYİNDEN VAZGEÇEN SPİRU AİHM'YE BAŞVURACAK ATİNA (A.A) - 17.09.2010 - Ayasofya'da dini ayin yapma taleplerine Türk makamlarından tepki gelmesi üzerine İstanbul'a gelmekten vazgeçen Uluslararası Ayasofya Kilise Bölgesi Organizasyonu başkanı Chris Spiru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayette bulunacağını söyledi. Spiru, Atina haber ajansı ANA'ya yaptığı açıklamada, "Son gelişmelerden sonra konuyu organizasyonun avukatlarının üstleneceğini" belirterek, "Bundan sonraki randevu Strasburg'da, yetkili İnsan Hakları Mahkemesi'nde" dedi. ABD'de, Yunan kökenli Spiru tarafından kurulan Uluslararası Ayasofya Kilise Bölgesi Organizasyonu üyesi yaklaşık 250 kişilik grup, Ayasofya'da dini ayin talebiyle dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Dedeağaç kentine gelmişti. Grubun başkanı Spiru, bu taleplerine izin verilmemesi üzerine İstanbul'a gelmekten vazgeçtiklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24