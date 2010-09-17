-AYİNDEN VAZGEÇEN SPİRU AİHM'YE BAŞVURACAK ATİNA (A.A) - 17.09.2010 - Ayasofya'da dini ayin yapma taleplerine Türk makamlarından tepki gelmesi üzerine İstanbul'a gelmekten vazgeçen Uluslararası Ayasofya Kilise Bölgesi Organizasyonu başkanı Chris Spiru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayette bulunacağını söyledi. Spiru, Atina haber ajansı ANA'ya yaptığı açıklamada, "Son gelişmelerden sonra konuyu organizasyonun avukatlarının üstleneceğini" belirterek, "Bundan sonraki randevu Strasburg'da, yetkili İnsan Hakları Mahkemesi'nde" dedi. ABD'de, Yunan kökenli Spiru tarafından kurulan Uluslararası Ayasofya Kilise Bölgesi Organizasyonu üyesi yaklaşık 250 kişilik grup, Ayasofya'da dini ayin talebiyle dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Dedeağaç kentine gelmişti. Grubun başkanı Spiru, bu taleplerine izin verilmemesi üzerine İstanbul'a gelmekten vazgeçtiklerini açıklamıştı.