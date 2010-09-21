-AYİNDEKİ MUMLAR OKUL İÇİN YAKILDI VAN (A.A) - 21.09.2010 - Levent Harman - Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra ilk kez yapılan ayine katılanların mum bağışlarından elde edilen 10 bin lira, Türkiye Ermenileri Patrikliğince okul yapımı için valiliğe bağışlandı. Van Valiliğinin talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından 19 Eylülde, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen bir günlük ayin, Türk ve Ermeni halkları arasındaki ilişkiye de yeni bir boyut kazandırdı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram Ateşyan'ın yönettiği ayine katılan ve kilisenin kuzey tarafında oluşturulan bölümde, göz yaşları arasında dua ederek mum yakan çok sayıda Hristiyanın, ''mum bağışı'' adı altında kumbaraya bıraktığı 10 bin lira, Van'da okul yapılması için Ruhani Meclis Başkanı Tatul Anuşyan tarafından Vali Yardımcısı Murat Uzunparmak'a teslim edildi. Aralarında Ermenistan, İran ve Suriye paralarının da bulunduğu kumbaradan çıkan toplam 10 bin liralık bağışı kabul eden Vali Yardımcısı Uzunparmak, parayı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kentte yeni bir anaokulu inşa eden Van Eğitim Derneği'nin hesabına aktardı. Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ermenileri Patrikliğinin, ayine katılanların ''mum bağışı'' adı altında kumbaraya bıraktığı 10 bin lirayı kendilerine teslim ettiğini söyledi. Kendilerine emanet edilen paranın, eğitime önem veren Vanlılar tarafından oluşturulan Van Eğitim Derneğine ait banka hesabına aktarıldığını vurgulayan Karaloğlu, banka dekontunun ise Türkiye Ermenileri Patrikliğine gönderildiğini ifade etti. -''MİKTARDAN ÇOK DÜŞÜNCE ÖNEMLİ''- Karaloğlu, derneğin, kent merkezinde bir anaokulu yaptırdığını kaydederek, ''Bağışlanan para ana okulunun inşaatında kullanılacak. Miktarı önemli değil. Bizim için miktarından çok, oradaki düşünce önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi. Patrikliğin yaptığı jestin, konukların hiçbir olumsuzluk yaşamadan kentten memnun ayrılmasının göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, kumbaradan çıkan yabancı ülkelere ait az miktardaki parayı ise hatıra olarak saklayacağını dile getirdi. Karaloğlu, iki ülke insanı arasındaki hoşgörünün bundan sonra da devam etmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.